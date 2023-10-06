مويضي المطيري by مويضي المطيري

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Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المالالأسهم

السعودية تجري “تعديلات” جديدة بسوق “المال”

من المقرر أن تشهد السوق المالية السعودية مطلع العام 2024 تعديلات جديدة، تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين ورفع جودة إفصاحات الشركات المدرجة.

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أقرّ مجلس هيئة السوق المالية تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، التي سيبدأ العمل بها من 1 / 1 / 2024م.


وتتضمن التعليمات الجديدة تعديل نماذج الإعلان عن النتائج المالية السنوية والأولية لشركات التأمين بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 “عقود التأمين”، وكذلك إضافة نماذج الإعلان عن زيادة رأس المال مع وقف العمل بحقوق الأولوية، ونموذج الإعلان عن تأثير الأحداث الطارئة في أعمال الشركة، إضافة إلى عدد من التعليمات الأخرى.


وتحدد هذه التعليمات العناصر الأساسية التي لا بد من توافرها في جميع إعلانات الشركات التي تعلن على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية.


ويؤدي العمل بالتعديلات الجديدة إلى تحسين ورفع جودة إفصاحات الشركات المدرجة في السوق المالية بما يعود بالنفع على المتعاملين فيها، إضافة إلى تعزيز حماية المستثمرين ورفع مستوى الوعي لديهم.

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