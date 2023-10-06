السعودية تجري “تعديلات” جديدة بسوق “المال”

أقرّ مجلس هيئة السوق المالية تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، التي سيبدأ العمل بها من 1 / 1 / 2024م.





وتتضمن التعليمات الجديدة تعديل نماذج الإعلان عن النتائج المالية السنوية والأولية لشركات التأمين بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 “عقود التأمين”، وكذلك إضافة نماذج الإعلان عن زيادة رأس المال مع وقف العمل بحقوق الأولوية، ونموذج الإعلان عن تأثير الأحداث الطارئة في أعمال الشركة، إضافة إلى عدد من التعليمات الأخرى.





وتحدد هذه التعليمات العناصر الأساسية التي لا بد من توافرها في جميع إعلانات الشركات التي تعلن على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية.





ويؤدي العمل بالتعديلات الجديدة إلى تحسين ورفع جودة إفصاحات الشركات المدرجة في السوق المالية بما يعود بالنفع على المتعاملين فيها، إضافة إلى تعزيز حماية المستثمرين ورفع مستوى الوعي لديهم.

#إعلان | بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح ودعم المستثمرين في قراراتهم الاستثمارية..#هيئة_السوق_المالية تُعدل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة في السوق الماليةhttps://t.co/JptHqQ5EMA pic.twitter.com/DRICYgiudJ — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) October 5, 2023