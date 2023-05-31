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Posted inأخبار أريبيان بزنس

ما التعديلات المتوقعة للتقويم الدراسي الجديد في السعودية؟

تتمثل أبرز التعديلات المتوقعة للتقويم الدراسي الجديد في تخفيض عدد أيام الدراسة في رمضان لتنتهي بنهاية يوم 18 رمضان

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التقويم الدراسي الجديد
تعديلات إيجابية متوقعة للتقويم الدراسي 1445 هـ

وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، على التقويم الدراسي للعام 1445هـ (2023 / 2024) وعلى القواعد المنظمة للتقويم الدراسي.

ونص القرار الذي يحمل الرقم تاسعاً على “الموافقة على التقويم الدراسي للعام 1445هـ (2023 / 2024م)، والموافقة على القواعد المنظمة للتقويم الدراسي”.

تعديلات إيجابية

توقعت مصادر صحيفة “سبق” السعودية أن يكون التقويم الدراسي للعام الدراسي القادم 1445هـ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثاً، بنظام ثلاثة فصول.

وقالت المصادر، دون أن تذكرها الصحيفة الإلكترونية، إن أبرز التعديلات الإيجابية المتوقعة تتمثل في تخفيض عدد أيام الدراسة في رمضان عن العامين الماضي والحالي؛ لتنتهي بنهاية يوم 18 رمضان، فيما سينتهي العام الدراسي 1445هــ مع بداية إجازة الحج، وستزيد مدة الإجازة الصيفية 1445-1446هــ على العامين الماضي والحالي.

تقليص الإجازات

توقعت المصادر أيضاً “تقليص عدد الإجازات المطولة مع وجود إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني”.

وعبر تغريدة في موقع تويتر، قال حساب “وكالة تعليق الدراسة“؛ المتخصص بتغطية ومتابعة تعليق الدراسة وأهم أخبار التعليم والأخبار العامة حصرياً”، إنه بدءاً من العام الدراسي القادم:

استمرار #التقويم_الدراسي بنظام ثلاثة فصول دراسية مع بعض التحسينات منها:

– تقليص عدد أيام الدراسة في #رمضان.

– تقليص عدد الاجازات المطولة

– زيادة الإجازة الصيفية للعام ١٤٤٥-١٤٤٦هـ.

– وجود إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

ومن المرجح أن تنشر القواعد المنظمة للتقويم الدراسي للعام 1445 هـ في الجريدة الرسمية في السعودية (جريدة أم القرى) التي تصدر كل يوم جمعة، متضمنة بنودها وموعد سريانها.

مجلس الوزراء السعودي يوافق على التقويم الدراسي 1445
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