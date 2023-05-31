ما التعديلات المتوقعة للتقويم الدراسي الجديد في السعودية؟

وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، على التقويم الدراسي للعام 1445هـ (2023 / 2024) وعلى القواعد المنظمة للتقويم الدراسي.

ونص القرار الذي يحمل الرقم تاسعاً على “الموافقة على التقويم الدراسي للعام 1445هـ (2023 / 2024م)، والموافقة على القواعد المنظمة للتقويم الدراسي”.

تعديلات إيجابية

توقعت مصادر صحيفة “سبق” السعودية أن يكون التقويم الدراسي للعام الدراسي القادم 1445هـ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثاً، بنظام ثلاثة فصول.

وقالت المصادر، دون أن تذكرها الصحيفة الإلكترونية، إن أبرز التعديلات الإيجابية المتوقعة تتمثل في تخفيض عدد أيام الدراسة في رمضان عن العامين الماضي والحالي؛ لتنتهي بنهاية يوم 18 رمضان، فيما سينتهي العام الدراسي 1445هــ مع بداية إجازة الحج، وستزيد مدة الإجازة الصيفية 1445-1446هــ على العامين الماضي والحالي.

تقليص الإجازات

توقعت المصادر أيضاً “تقليص عدد الإجازات المطولة مع وجود إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني”.

وعبر تغريدة في موقع تويتر، قال حساب “وكالة تعليق الدراسة“؛ المتخصص بتغطية ومتابعة تعليق الدراسة وأهم أخبار التعليم والأخبار العامة حصرياً”، إنه بدءاً من العام الدراسي القادم:

استمرار #التقويم_الدراسي بنظام ثلاثة فصول دراسية مع بعض التحسينات منها:

– تقليص عدد أيام الدراسة في #رمضان.

– تقليص عدد الاجازات المطولة

– زيادة الإجازة الصيفية للعام ١٤٤٥-١٤٤٦هـ.

– وجود إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

بدء من العام الدراسي القادم

استمرار #التقويم_الدراسي بنظام ثلاثة فصول دراسية مع بعض التحسينات منها :



⚫️ تقليص عدد أيام الدراسة في #رمضان .



⚫️ تقليص عدد الاجازات المطولة



⚫️ زيادة الإجازة الصيفية للعام ١٤٤٥-١٤٤٦هـ



⚫️ وجود إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) May 30, 2023

ومن المرجح أن تنشر القواعد المنظمة للتقويم الدراسي للعام 1445 هـ في الجريدة الرسمية في السعودية (جريدة أم القرى) التي تصدر كل يوم جمعة، متضمنة بنودها وموعد سريانها.