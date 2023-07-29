تعاون سعودي عربي للحدّ من “الكوارث ” الجوية

نصت مذكرة التفاهُم الموقعة بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، على التعاون في عدة مجالات بغرض الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي.

وتهدف مذكرة التفاهم التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين للحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها وذلك عبر التعاون في مجالات بناء القدرات وتطوير الكفاءات والتدريب والبحوث في مجالات الرصد والتحذير والتدخلات السريعة عند المخاطر التي يتسبب فيها الطقس والمناخ.

وأشارت الاتفاقية التي مدتها عامان إلى أنها تشمل أيضا التعاون وتبادل الأفكار وتقديم المساعدة في مجال التنبؤ والرصد والإنذار المبكر بالظواهر الجوية الشديدة والمناخ المتطرف الذي قد يؤدي إلى كوارث.

ونصت المذكرة على التزام الطرفين بألا تُستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما تم الاتفاق عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، كما نصت على أن يشكل الطرفان فريق عمل يتكون من عدد متساوٍ من الأعضاء من كِلا الطرفين لوضع خطة تنفيذية لهذه المذكرة.

وأسندت المذكرة للطرفين اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع ينشأ بناءً على هذه المذكرة، كما يُسوَّى أي خلاف بين الطرفين حول تفسير المذكرة “وديا” بالتشاور بينهما وبما يخدم المصالح المشتركة.