تعاون تركي إسرائيلي في مجال التنقيب عن الطاقة

نقلت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن تركيا وإسرائيل ستتخذان قريبا خطوات مشتركة في مجال التنقيب عن الطاقة، مضيفا أن البلدين سيعملان أيضا على تشغيل شبكات طاقة إلى أوروبا عبر تركيا.

والتقى أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجها لوجه للمرة الأولى في الأمم المتحدة، في تطور مهم في وقت يسعى فيه البلدان لإصلاح العلاقات التي توترت منذ فترة طويلة بسبب خلافات بخصوص السياسات تجاه الفلسطينيين.

وفي تصريحات للصحفيين في نيويورك بعد حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أردوغان إنه اتفق مع نتنياهو على تبادل الزيارات في الفترة المقبلة وزيادة التعاون في مجال الطاقة بعد هذه الزيارات.

ونُقل عن أردوغان قوله: “سنتخذ هذه الخطوة دون تأخير كبير وسنبدأ عمليات التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل. وسنبدأ أيضا في تشغيل شبكات نقل الطاقة إلى أوروبا عبر تركيا، وليس إلى تركيا فقط”.

وأضاف: “في الوقت الراهن، يبلغ إجمالي حجم التجارة بيننا 9.5 مليار دولار. واتفقنا على زيادته إلى 15 مليارا على الأقل في المرحلة الأولى”.

ومضى أردوغان قائلا إنه ناقش مع نتنياهو تشكيل آلية بين البلدين، تشمل بعض الوزارات، لزيادة التعاون في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.

وتدهورت العلاقات بين الجانبين بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية 10 أتراك في غارة عام 2010 على سفينة كانت تقل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس الإسلامية المحظورة في الغرب.

وطردت أنقرة السفير الإسرائيلي، في خطوة عدلت عنها في 2016، لكنها تكررت بعد ذلك بعامين بسبب مقتل عشرات الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات عنيفة على حدود غزة. وقامت إسرائيل، التي اشتكت من استضافة أنقرة لقياديين من حماس، بطرد السفير التركي في 2018.

وساعدت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى تركيا في مارس آذار 2022، والتي أعقبتها زيارات من وزيري الخارجية، على كسر جمود العلاقات، لكن زيارة كان من المقرر أن يقوم بها نتنياهو في يوليو تموز تأجلت بسبب مشكلات صحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي عام 2020، بدأت تركيا مساعي حثيثة لإصلاح العلاقات مع دول بالمنطقة وتبنت مبادرات تجاه مصر والإمارات والسعودية بالإضافة إلى إسرائيل.