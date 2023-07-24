خلّك أصلي.. تعاون بين 6 ستريت والنجمة السعودية أيمي روكو لحملة موسم العودة إلى المدارس   

أطلقت منصة 6 ستريت التابعة لمجموعة أباريل، المتخصصة في مجالات الأزياء وأساليب الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي، حملة العودة إلى المدارس”خلّك أصلي” بالتعاون مع مغنية الراب المحبوبة والكوميدية السعودية ” أيمي روكو” المخصّصة لإلهام جيل الشباب وتقوية حس الأصالة لديهم.

ومن الجدير بالذكر بأن ” أيمي روكو” هي الرمز الأمثل لهذه الحملة نظراً لحضورها البارز وشعبيتها الواسعة بين جيل الشباب، والتي حصلت عليها بفضل شخصيتها المرحة القريبة من جيل الشباب عبر منصات التواصل الإجتماعي مما أكسبها هذه الشهرة الكبيرة في المنطقة. تسعى منصة 6 ستريت من خلال هذه الحملة إلى توطيد علاقتها مع عملائها من جيل الشباب بدعوتهم للتمسك بشخصياتهم المميزة والفريدة وتعزز لديهم مشاعر الاعتزاز بأصالتهم واختلافاتهم والممثل بشعارها ” خلّك أصلي”

من أبرز ما تم تقديمه خلال حملة العودة إلى المدارس التي أطلقتها منصة 6 ستريت، هي الفقرة الموسيقية من تأليف وتقديم الفنانة ” أيمي روكو” بكلا اللغتين العربية والإنكليزية، حيث تضمن هذا الأداء الموسيقي المخصص للحملة حركات راقصة تفاعلية قدمتها أثناء عرض تشكيلة العودة إلى المدارس من أبرز العلامات التجارية على المنصة التابعة لمجموعة أباريل. تهدف الحملة من خلال هذا الأداء الفني إلى إيصال رسالتها الهادفة للتمسك بالأصالة ونشر ثقافة التسوق التفاعلي بين عملائها الطلاب من جميع الفئات العمرية اليافعة.

تطرح هذه الحملة تشكيلة واسعة من اللوازم المدرسية والأساسيات الجامعية مثل الأحذية، والحقائب، وحافظات الغذاء، وزجاجات المياه، والقرطاسية والقطع المزينة بشخصيات ديزني المحبوبة. كما وتعرض 6 ستريت علامات تجارية مرموقة تعكس معايير الجودة العالية مثل سكتشرز، وأديداس، وبوما، وليفايز، وهيرشل، وستيف مادن، وألدو إلى جانب ما يزيد عن 1200 علامة تجارية ومنتجات أصلية لديها، تستمر من خلالها في تقديم الخيارات الأفضل لعملائها.

وقال دارمين فيد، الرئيس التنفيذي لـ 6 ستريت ” هناك سحر عجيب في الأزياء يسمح للفرد بالتعبير عن شخصيته المميزة وهذا ما دفعنا إلى إطلاق حملتنا ” خلك أصلي “، التي ندعو من خلالها جيل الشباب للتمسك بتميزهم وشخصياتهم الرائعة على اختلافها. وإن تعاوننا مع ” إيمي روكو”، كونها رمز طاقة الشباب النابضة بالحياة والأصالة، يعزّز رسالتنا لدى جيل الشباب ومن خلالها نشجعهم على الاعتزاز بشخصياتهم المتميزة مع انطلاق العام الدراسي الجديد”

وعبر نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، عن فخره بهذا التعاون بقوله ” نسعى في مجموعة أباريل لابتكار كل ما يجعل التسوق متعة لعملائنا من خلال التجربة الفريدة التي نلتزم بتقديمها. ومن خلال منصة 6 ستريت، تتمثل هذه الرؤى في حملتها التفاعلية. إذ أنها تعرض أبرز علاماتها التجارية وتجسد العلاقة الكبيرة بين الأزياء والهوية الشخصية، حيث تبهج الطلاب منذ بداية العام الدراسي الجديد “.