تعاون بين 3 شركات لتسريع وتيرة تبني الحوسبة السرية

أعلنت اليوم في إم وير VMware وأيه إم دي AMD وسامسونج Samsung عن تعاونها مع عدد من أعضاء مجتمع (RISC-V) بهدف تبسيط آلية تطوير وعمل تطبيقات الحوسبة السرية. وستعمل هذه الجهات معاً لتسهيل الانتقال إلى الحوسبة السرية العملية من خلال التعاون والمساهمة في تطوير “إطار مصادقة مفتوح المصدر لمشروع الحوسبة السرية”.

وقد أجرت “في إم وير” أبحاث موسعة لتطوير إطار مصادقة مفتوح المصدر لمشروع الحوسبة السرية يركز على المطورين. وتتطلع كل من “في إم وير” و”أيه إم دي” و”سامسونج” إلى إزالة العوائق الكبيرة التي تقف أمام اعتماد وتبني تقنيات الحوسبة السرية، وذلك من خلال توفير واجهة تطبيقات برمجية تمتاز بسهولة الاستخدام والاستقلالية عن النظام الأساسي لإنشاء وتشغيل تطبيقات الحوسبة السرية.

تعتمد الحوسبة السرية على مفهوم ناشئ يُسمى “بيئة التنفيذ الموثوقة” والذي يحافظ على سرية وسلامة البرامج والبيانات عند نقل ونشر الأعمال على السحابة أو البنية التحتية (مثل الحافة) التي يمكن تشغيلها من قبل الأطراف الأخرى. ومن المتوقع ازدياد أهمية الحماية الأمنية الموحدة القائمة على الحوسبة السرية في سياق عمليات نشر الأعمال على السحب المتعددة. وفيما يخص أعباء العمل الجديدة والناشئة مثل التعلم الآلي، فإنه يمكن للحوسبة السرية أن تلعب دوراً خاصاً في حماية الملكية الفكرية وملكية بيانات المتعلقة بالأسس والرموز ونماذج الملكية، وبيانات التدريب الخاصة.

ويساهم إطار المصادقة، وبشكل كبير، في تسهيل عملية تطوير أعباء عمل سحابية أكثر أماناً، ويعمل على توفير خدمات حفظ الأسرار، وتطبيقات الحفاظ على الخصوصية، بما في ذلك فئة التقنيات الناشئة مثل التعلم الآلي، وأعباء عمل “اقتصاد البيانات” التي تستند إلى بيانات ونماذج حساسة مجمعة من مصادر عديدة ومختلفة.

وقال كيت كولبير، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة “في إم وير”: “تمتاز الحوسبة السرية بالقدرة على تأمين أعباء العمل بغض النظر عن مكان تشغيلها، بما يشمل بيئات السحابة المتعددة وحوسبة الحافة. إن التحدي الرئيسي يتمثل في مساعدة العملاء على تبني وتنفيذ هذا المعيار بسهولة. وستساعد الجهود التعاونية التي تبذلها منظومة العمل المتنامية لتطوير إطار المصادقة، على توفير هذه الفوائد للشركات المزودة لخدمات الإنترنت، وعملاء الشركات ومزودي الخدمات السحابية السيادية، الأمر الذي سيمكنهم من استخدام هذه التكنولوجيا الناشئة بسهولة وفعالية أكبر”.