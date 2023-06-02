السعودية، تعاون بين سمو العقارية وماكسيميليانو في مشروع الاصيلة السكني

كشفت إدارة شركة ماكسيميليانو لخدمات تطوير المشاريع في المملكة العربية السعودية، والتي تتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها، عن تعاونها الهام مع شركة “سمو العقارية” المطوّر الرئيسي والمنفّذ لمشروع الأصيلة السكني في الرياض، ومع شركة “أدير” المسوّق الحصري للمشروع، وقد تم إطلاق مشروع الأصيلة السكني مؤخراً بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان “المطور الرئيسي لضاحية الفرسان”، التي تحرص على تقديم مشاريع نوعية عبر مجتمعات عمرانية بتصاميم عصرية، وحلول سكنية متنوعة تواكب تطلعات الأسرة السعودية.

هذا ويأتي مشروع الأصيلة السكني في الرياض ضمن إطار جهود الشركة الوطنية للإسكان نحو تعزيز بيئة السكن النموذجية للأسر السعودية، وذلك من خلال توفير خيارات سكنية فريدة من نوعها تواكب رؤية المملكة 2030، وبالتالي تحرص الشركة الوطنية للإسكان على عقد شراكات استراتيجية مع نخبة من شركات التطوير العقاري لتشييد مجمّعات سكنية وفقاً لأعلى المعايير.

وقالت المهندسة مروة مراد، المديرة الإدارية في شركة ماكسيميليانو لخدمات تطوير المشاريع: “نفخر في ماكسيميليانو بهذا التعاون الهام والمثمر ليكون مشروع الأصيلة السكني في الرياض من أهم المشاريع السكنية التي تم إطلاقها مؤخراً.

وحول مشروع الأصيلة، قالت المهندسة مروة مراد: “يمتد مشروع “الأصيلة” السكني في الرياض على مساحة 82,500 متراً مربعاً، وهو مصمم ليضم 326 فيلا عصرية تتميز بتصميمها وخصوصيتها ضمن بيئة نموذجية نابضة بالحيوية، وتنوعت النماذج السكنية ما بين الفلل والتاون هاوس بتنوع تصاميمها وتغير مساحتها، وقد اتّبعنا ضمن التصميم أعلى معايير الجودة إلى جانب تجسيد الفكر الإبداعي الذي يتميز به فريقنا من المهندسين الخبراء”.

وأضافت المهندسة : “يقع مشروع الأصيلة في حي البشائر بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وبالقرب من مقر مهرجان الجنادرية ونادي الفروسية، وعلى بعد دقائق من طريق الأمير محمد بن سلمان، ويعتبر مشروع الأصيلة نموذجاً مثالياً للمشروعات السكنية المتكاملة، ضمن ضاحية الفرسان لما تضمه من مناطق مخصصة للحدائق العامة وللترفيه للأطفال، ويضم المشروع الشوارع الرحبة والمنظمة، ومجموعة متكاملة من المرافق الخدمية وبالقرب من المرافق الصحية والتعليمية والدينية والاجتماعية والترفيهية التي ترفع من جودة الحياة.