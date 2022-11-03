تعاون استراتيجي بين مبادلة وممتلكات البحرين

أعلنت مبادلة للرعاية الصحية، عن تعاونها مع صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين “ممتلكات” لدراسة تأسيس مشروع مشترك بين الجانبين في البحرين يتمثل في تطوير منشأة طبية للرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل بعد الحالات الصحية الحرجة على أن تتولى أمانة للرعاية الصحية إدارتها باعتبارها جزءاً من شبكة مبادلة للرعاية الصحية.

الخدمات الطبية

ستقدم المنشأة الطبية المزمع تأسيسها خبرات الرعاية المتميزة التي تتمتع بها مرافق مبادلة للرعاية الصحية.

سيتمكن المرضى المصابون بحالات صحية معقدة من تلقي رعاية طويلة الأجل وخدمات إعادة التأهيل بعد الحالات الصحية الحرجة

توفير أسرة إضافية للمنظومة الصحية وتقديم خدمات متخصصة تتناسب مع الاحتياجات المتنامية في القطاع الصحي.

تعاون إستراتيجي

وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: “يقدم تعاوننا الاستراتيجي مع مبادلة للرعاية الصحية آفاقاً واعدةً إذ نتشارك ذات الالتزام لإبرام شراكات مثمرة ومستدامة تنسجم مع أسس وقيم الاستثمار المشتركة بيننا”.

من جانبه قال حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: “هذه الشراكة التي ستمكننا من توظيف خبراتنا في هذا المجال المهم لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى في المنطقة لا سيما الذين يحتاجون لخدمات الرعاية الصحية طويلة الأجل وإعادة التأهيل”.