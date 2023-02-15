أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اليوم الأربعاء، عن تدشين مشروع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي شرق المملكة ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 250 بالمئة لتصل إلى مليون مسافر سنوياً.

وجاء ذلك خلال مشاركته اليوم في منتدى الأحساء 2030 الذي افتتحه أمير المنطقة الشرقية وتُنظّمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي أرامكو في دورته السادسة، بعنوان “الأحساء.. اقتصاد المستقبل”، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء.

وقال “الدعيلج”، وفق وكالة الأنباء السعودية، إن مشروع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تسعى الهيئة لتنفيذها؛ الأمر الذي يسهم في الوصول لرؤية المملكة 2030، لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة وضيوفها، وتؤكد تلك المشاريع حرص الهيئة على المساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف الرؤية.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تهدف إلى تحسين تجربة المسافر ووضعه في المقام الأول بالإضافة لتطوير البنية التحتية ومرافق المطارات ورفع طاقتها الاستيعابية لتصل إلى 330 مليون مسافر سنوياً والوصول لأكثر من 250 وجهة بحلول العام 2030.

وأكد أن محافظة الأحساء تتميز بموقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتكاملة، وإن وجود مطار دولي متطور سيسهل الوصول إليها وربطها بالعالم، حيث حقق مطار الأحساء الدولي خلال 2022 مقارنة بعام 2021، نسبة نمو في أعداد المسافرين تقدر بـ 30 بالمئة، وزيادة في أعداد الرحلات بنسبة 6.6 بالمئة، كما شهد شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إعادة تسيير أولى الرحلات الدولية المباشرة إلى دبي على متن طيران فلاي دبي، وتعمل شركة مطارات الدمام على طرح عدد من الفرص الاستثمارية، عاداً مطار الأحساء الدولي شريكاً استراتيجياً في نهضة التنمية واقتصاد المحافظة والمنطقة وذلك لارتباطه مع عدد من القطاعات المهمة كالسياحة والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى استقطاب شركات الطيران الوطنية والأجنبية لتشغيل مزيد من الوجهات الجديدة.

وأضاف أن المشروع يتضمن رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 250 بالمئة لتصل إلى مليون مسافر في السنة الواحدة، وبناء صالتين دوليتين بمساحة إجمالية تبلغ 3400 متراً مربعاً، وتطوير وتحسين صالات الرحلات الداخلية الحالية بما يتوافق مع الصالتين الدوليتين الجديدتين حرصاً على توحيد هوية المطار، بالإضافة إلى رفع الطاقة التشغيلية لمنصات إنهاء إجراءات السفر وتطوير منظومة سيور الأمتعة والبنية التحتية التقنية.