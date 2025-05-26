تطوير تجربة تسوق مدعومة بالروبوتات ضمن “برنامج دبي للروبوتات والأتمتة”

أعلنت “ماجد الفطيم” عن اتفاقية و شراكة استراتيجية مع مختبرات دبي للمستقبل، التابعة لـ مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف دمج الروبوتات في قطاع التجزئة لتعزيز تجربة المتسوقين. يأتي هذا التعاون في إطار “برنامج دبي للروبوتات والأتمتة” الذي يهدف إلى دعم تطوير واختبار وتبني تقنيات الروبوتات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

يهدف هذا المشروع إلى استكشاف كيفية استخدام الروبوتات لتحسين تجارب العملاء في مراكز التسوق والفنادق وأماكن الترفيه. بدأت الاختبارات التجريبية للروبوتات في سيتي سنتر مردف، حيث تساعد الزوار على التنقل واقتراح خيارات المتاجر، مع تحليل تفاعل الناس معها لتحسين كفاءتها. تركز هذه التجارب على الاستفادة من الملاحظات المباشرة لتوجيه تطبيقات الروبوتات المستقبلية، بدءًا من إرشاد الزوار وتسهيل الوصول وصولاً إلى تحسين سرعة الاستجابة وكفاءة العمليات.

أكد خليفة القامة، مدير مختبرات دبي للمستقبل، أن هذه الشراكة تهدف إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة في دبي، مما يعزز مكانتها كواحدة من أفضل مدن المستقبل الجاهزة لتوظيف وتطوير التكنولوجيا. وأشار فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى ماجد الفطيم العقارية، إلى أن سيتي سنتر مردف يتصدر مشهد الابتكار من خلال هذا البرنامج التجريبي، بهدف توفير بيئات تجزئة أكثر ذكاءً واستجابة تركز على تجربة المستخدم.

يعتبر هذا المشروع جزءًا من تعاون بحثي أوسع بين مختبرات دبي للمستقبل وجامعة أوساكا اليابانية، بهدف إنشاء مجتمع منسجم مع الروبوتات الشبيهة بالبشر بحلول عام 2050. وتعمل مؤسسة دبي للمستقبل و”ماجد الفطيم” على معالجة الجوانب القانونية والأخلاقية والاجتماعية لضمان دمج التكنولوجيا بمسؤولية، مما يعزز قيمتها وثقة المجتمع بها. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو دمج التقنيات المتقدمة في الحياة العامة بطريقة مدروسة تركز على الإنسان.