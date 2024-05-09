فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسطاقة

تطوير بطاريات الماء لتخزين الكهرباء للمدن

تطوير بطارية تعتمد على الماء لمساعدة شركات الكهرباء على مواكبة تقلبات الطلب على الكهرباء بفضل كونها عالية الكثافة لتخزين الطاقة وتعتمد على نقل الهالوجين متعدد الإلكترونات

فريق التحرير by فريق التحرير

نجح باحثون في الصين بتطوير بطارية مائية عالية الكثافة من الطاقة تعتمد على نقل الهالوجين متعدد الإلكترونات بحسب مجلة نيتشر العلمية. وتستخدم البطاريات الجديدة الماء كمذيب للإلكتروليتات (الشوارد)، مما يعزز سلامة البطاريات، ويُقال إنها أكثر أمانًا وكفاءة في استخدام الطاقة من بطاريات الليثيوم غير المائية “شديدة الاشتعال” وستفيد مؤسسات وشركات تزويد المدن بالكهرباء لمواكبة تقلبات الطلب.

ستكون هذه البطاريات الجديدة كثيفة الطاقة باستطاعة تعادل ضعف بطاريات الليثيوم أيون التقليدية. مما يبشر بإحداث ثورة في صناعة السيارات الكهربائية فضلا عن توفير حلول لتخزين الكهرباء الفائضة في المدن.

تتمتع بطاريات الليثيوم أيون التقليدية غير المائية بكثافة طاقة عالية، ولكنها معرضة للخطر بسبب الشوارد العضوية القابلة للاشتعال، والشوارد هي مكون يسمح للبطارية بشحن وتفريغ الطاقة.

قامت مجموعة بحثية بقيادة البروفيسور لي شيان فنغ من معهد داليان للفيزياء الكيميائية (DICP) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، بالتعاون مع مجموعة البروفيسور فو تشيانغ أيضًا من DICP، بتطوير كاثود نقل متعدد الإلكترونات يعتمد على البروم واليود.

حقق هذا الكاثود قدرة محددة تزيد عن 840 أمبير ساعة/لتر وكثافة طاقة تصل إلى 1200 واط ساعة/لتر بناءً على الكاثولايت في اختبار البطارية الكامل، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في Nature Energy.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...