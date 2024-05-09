تطوير بطاريات الماء لتخزين الكهرباء للمدن

نجح باحثون في الصين بتطوير بطارية مائية عالية الكثافة من الطاقة تعتمد على نقل الهالوجين متعدد الإلكترونات بحسب مجلة نيتشر العلمية. وتستخدم البطاريات الجديدة الماء كمذيب للإلكتروليتات (الشوارد)، مما يعزز سلامة البطاريات، ويُقال إنها أكثر أمانًا وكفاءة في استخدام الطاقة من بطاريات الليثيوم غير المائية “شديدة الاشتعال” وستفيد مؤسسات وشركات تزويد المدن بالكهرباء لمواكبة تقلبات الطلب.

ستكون هذه البطاريات الجديدة كثيفة الطاقة باستطاعة تعادل ضعف بطاريات الليثيوم أيون التقليدية. مما يبشر بإحداث ثورة في صناعة السيارات الكهربائية فضلا عن توفير حلول لتخزين الكهرباء الفائضة في المدن.

تتمتع بطاريات الليثيوم أيون التقليدية غير المائية بكثافة طاقة عالية، ولكنها معرضة للخطر بسبب الشوارد العضوية القابلة للاشتعال، والشوارد هي مكون يسمح للبطارية بشحن وتفريغ الطاقة.

قامت مجموعة بحثية بقيادة البروفيسور لي شيان فنغ من معهد داليان للفيزياء الكيميائية (DICP) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، بالتعاون مع مجموعة البروفيسور فو تشيانغ أيضًا من DICP، بتطوير كاثود نقل متعدد الإلكترونات يعتمد على البروم واليود.

حقق هذا الكاثود قدرة محددة تزيد عن 840 أمبير ساعة/لتر وكثافة طاقة تصل إلى 1200 واط ساعة/لتر بناءً على الكاثولايت في اختبار البطارية الكامل، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في Nature Energy.