تطوير المدن الذكية: ما هي منتجات موسكو من التكنولوجيا الفائقة التي تستخدم في الشرق الأوسط؟

في فبراير 2022 ، صنفت الأمم المتحدة موسكو كأفضل مدينة في العالم في فئتي جودة الحياة وتطوير البنية التحتية. علاوة على ذلك ، ووفقًا للأمم المتحدة: تحتل موسكو المرتبة السادسة بين مدن العالم من حيث تطوير الخدمات الإلكترونية بحسب مؤشر خدمة الإنترنت ، وتتصدر روسيا بأكملها ضمن أفضل 10 دول في التصنيف الدولي لتطوير تكنولوجيا المعلومات بحسب مؤشر جوف تك GovTech مؤشر نضج قطاع التكنولوجيا الحكومية 2022 من قبل البنك الدولي.

تعمل العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة من موسكو بالفعل في سوق الإمارات العربية المتحدة. على وجه الخصوص ، هؤلاء هم مطورو أنظمة القياسات الحيوية ومحطات التجميع المنفصل للنفايات والمركبات الجوية بدون طيار والماسحات الضوئية الطبية.

كيف تدعم شركات موسكو البنية التحتية للمدينة الذكية؟

تنتج شركة بينولوجي Binology التي تتخذ من موسكو مقراً لها، محطات آلية لفرز النفايات – SmartCity Bin ، والتي يتم استخدامها بالفعل من قبل الناس في الشرق الأوسط ، وأجهزة استشعار WSens لقياس مستوى تعبئة الحاويات العادية. تسمح التطورات بتحسين تكاليف إدارة النفايات بنسبة تصل إلى 90 بالمائة.

تعمل المحطات في وضع آلي: باستخدام البرنامج، يمكن للمشغل مراقبة حالة الحاويات وتعبئتها في الوقت الفعلي ، وإجراء تحليلات حول جمع النفايات وإدارة عمل سائقي شاحنات القمامة. في الوقت نفسه، يحدد البرنامج خارطة المسار الأمثل لهم، مع مراعاة حالة المرور.

ويلفت ديمتري زيكوف ، مدير التطوير في Binology بالقول”في عام 2022 ، نما الاهتمام بالمنتجات الروسية في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ. يتم تثبيت محطات Binology الخاصة بنا في الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والكويت ومناطق أخرى ”

ونذكر أيضًا أن نظام التعرف على RecFaces يُستخدم في الإمارات العربية المتحدة. تقوم الشركة بتطوير حلول برمجية لتحديد الهوية بالقياسات الحيوية. يتم استخدام برنامج RecFaces في العديد من البلدان حول العالم ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر ومناطق أخرى. على وجه الخصوص ، تم تنفيذ هذا النظام في مطار جومو كينياتا في كينيا ، ومترو الأنفاق التايلاندي ، وملعب جوسفورد أرينا الرياضي في أستراليا ومنشآت أخرى.

يعد حل التعرف على المقاييس الحيوية الذي صمم من قبل مطوري موسكو، مناسبًا للأعمال التجارية والجهات الحكومية: يمكن تثبيت البرنامج في 20 دقيقة فقط. يساعد Recfaces على توفير الأمان ، والتحقق من الهوية ، وإعداد اتصال بدون كلمة مرور للأنظمة والتطبيقات ، وإضفاء الطابع الشخصي على تجربة التسويق ، ومراقبة حضور المرافق.

مفاوضات تجارية وافتتاح المنصة المشتركة صنع في موسكو في جيتكس 2023

في أكتوبر 2023 ، سيُقام أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات في جيتكس في دبي ، حيث ستعرض شركات التكنولوجيا الفائقة من موسكو منتجاتها في جناح صنع في موسكو المشترك. سيفتتح معرض المطورين من موسكو للمرة السادسة: في غضون ذلك ، قدمت أكثر من 100 شركة حلول تقنية المعلومات في هذا المعرض في الإمارات العربية المتحدة.

كنتيجة للمشاركة في جيتكس في السنوات السابقة ، أبرمت شركات موسكو صفقة مع شرطة دبي لتوريد منتجات أمن المعلومات ، وأطلقت أيضًا تصدير محطات الدفع وآلات الخدمة الذاتية. إجمالاً ، تمكن رجال الأعمال من توقيع حوالي 30 عقدًا في مجال الطب وتقنيات بلوك تشين وتكنولوجيا المعلومات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في عام 2023 ، سيتم أيضًا عرض أعمال التكنولوجيا الفائقة من العاصمة الروسية في المعرض وستقدم منتجات مبتكرة للشركاء في الإمارات العربية المتحدة.

يتم تنظيم مشاركة الشركات الموجهة للتصدير في موسكو في جيتكس من قبل مركز تصدير موسكوMoscow Export Center، وهو معهد لتطوير النشاط الاقتصادي الأجنبي، أنشأته حكومة موسكو. يقدم مركز تصدير موسكو الدعم لتلك الشركات في عاصمة روسيا ، والتي ترغب في العمل في الأسواق الخارجية وتتفاعل أيضًا بنشاط مع الشركاء الأجانب.

يمكن للمشترين الإماراتيين المهتمين بمنتجات وخدمات موسكو تلقي تقارير تحليلية مفصلة حول مختلف الصناعات وجميع المعلومات الضرورية عن الموردين مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، تم نشر كتالوج للشركات الموجهة للتصدير على الموقع الإلكتروني لمركز موسكو للتصدير ، وهو متاح باللغة العربية أيضًا.