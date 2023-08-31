أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، قبول طلب تقييد دعوى جماعية ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعـة محـمـد المعجـل للمستثمرين في سهم الشركة من تاريخ 22-2-2012م وحتى تاريخ تعليق السهم .

وحدد مسار الحق الخاص في الدعوى الجماعية كالتالي:

بدء استقبال الدعاوى الجماعية من المستثمرين المتضررين خلال الفترة المحددة لحدوث المخالفة.

صدور قرار لجنة الفصل بقبول أو رفض الدعوى الجماعية وبدء النظر في التعويضات المستحقة في حال الموافقة.

استقبال الهيئة كافة الشكاوى وطلبـات الانضمام وإحالتها بعد استيفاءها لكافة الشروط إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للبت فيها.

بدء النظر في مطالبات المدعين من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

فيما حدد من يحق له تقديم طلب الانضمام للدعوى الجماعيـة وهم :

أي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها بتاريخ 2012/02/22م عـن نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 2011/12/31م وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية “تداول” في تاريخ 2012/07/22م.

و حدد 90 يوما من تاريخ الأعلان كمـدة متاحـة للتقديـم فيما يتعلق بما أعلن من قبل الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

من جهة شددت هيئة سوق المال السعودية على أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على توفير الوسائل والممكنات المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها.

إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار اللجنة بقبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل.https://t.co/tWsTUazzKs pic.twitter.com/vXIQkbv5Fe — الأمانة العامة للجان الفصل (@SAUDICRSD) August 31, 2023

فيديو | بعد الإعلان عن استدعاء مسؤولين في مجموعة "المعجل" للتحقيق.. تعرف على أبرز أحداث المجموعة خلال الـ 12 عاما الماضية #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/g6tHfw2Ks9 — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) May 14, 2023