تطورات قضية الممثلة المصرية منة شلبي بعد ضبطها بمواد مخدرة

قررت النيابة العامة في مصر إخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها عائدة من الخارج وبحيازتها مواد يشتبه في كونها مخدرات.

وأوضحت النيابة في بيان لها على موقعها الرسمي بفيسبوك عدة حقائق أهمها:

• تلقت النيابة إخطارًا بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية.

• كان بحوزة المذكورة عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها.

• تم تفتيشها تفتيشا دقيقا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

• ورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.

• النيابة باشرت التحقيقات فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.

وأكدت النيابة العامة صدور قرار بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه (نحو ألفي دولار)، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.