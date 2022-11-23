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تطورات إصابة الشهراني قائد المنتخب السعودي (فيديو)

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أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا يكشف فيه كل التفاصيل المتعلقة بالإصابة الكبيرة التي تعرّض لها لاعب الأخضر، ياسر الشهراني.
كما بث المنتخب السعودي، في صفحته على “تويتر” فيديو للاعب من داخل مستشفى حمد الدولي لطمانة جمهوره على وضعه الصحي الذي بدا فيه بحالة جيدة.

وكان الشهراني خرج مصابا بعد اصطدامه مع زميله الحارس محمد العويس في إحدى الكرات الهوائية خلال الانتصار التاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022.
وتحدث الشهراني في الفيديو قائلا: “أحب أن أطمئنكم بأن أموري جيدة، دعواتكم لي، وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز”.
وأوضح اتحاد الكرة السعودي أنه بعد نهاية المباراة، تم نقل ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية، من أجل خضوعه للفحوصات اللازمة.
وقال البيان: “تم نقل ياسر الشهراني لمدينة حمد الطبية نتيجة تعرضه لصدام قوي في الرأس والصدر وحالته مستقرة، وسيكون تحت الملاحظة خلال الساعات القادمة”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة يظهر فيها ياسر الشهراني بعد نقله إلى مدينة حمد الطبية، حيث ظهر في حالة معنوية جيدة.
وبات الشمراني ثاني لاعب سيفتقده المنتخب السعودي خلال مبارياته المقبلة في مونديال قطر بعد سلمان الفرج الذي أصيب هو الآخر ضد الأرجنتين.
يشار إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وجه بنقل الشمراني وعلاجه في ألمانيا.

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