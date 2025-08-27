فريق التحرير by فريق التحرير

تطبيق هيومين تشات السعودي يصعد فوراً لصدارة متجر التطبيقات في المملكة

تصدّر هيومين تشات فوراً قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في متجر أبل بالسعودية بعد يومين من طرحه وهو منصة للذكاء الاصطناعي موجهة لأكثر من 400 مليون عربي

تصدّر تطبيق  هيومين تشات ، منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة والأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، تصنيفات متجر التطبيقات في المملكة بعد أقل من يومين على إطلاقه. صُمّم التطبيق، الذي أطلق الأثنين الماضي والمدعوم بنموذج اللغة الكبير ALLAM 34B المُطوّر محليًا، للمحادثة باللغتين العربية والإنجليزية، وأصدرته شركة HUMAIN، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية. وأطلق التطبيق مطلع الأسبوع الجاري من شركة “هيومين” (HUMAIN)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهو مساعد المحادثة المتقدم “هيوماين تشات” (HUMAIN Chat)، المدعوم بالنموذج اللغوي الكبير “علام 34B” (ALLaM 34B). يهدف هذا المنتج إلى تقديم نقلة نوعية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الموجهة للمتحدثين باللغة العربية حول العالم، وهو متاح حاليًا في السعودية مع خطط للتوسع عالميًا. أبرز مزايا “هيوماين تشات” هي أنه نموذج لغوي مصمم للعرب، ويعتمد على نموذج “علام 34B” الذي تم تدريبه من الصفر على أكثر من 500 مليار كلمة و390 ألف كتاب ومقال علمي، ليكون مصممًا خصيصًا لخدمة أكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية.

ذكاء ثقافي وقيم أصيلة

يتميز المساعد بتقديم ردود دقيقة لغويًا مع مراعاة القيم والتراث والتاريخ العربي، ما يجعله أكثر انسجامًا مع الهوية الثقافية للمستخدمين.

دعم اللهجات العربية: يدعم الإدخال الصوتي لأغلب اللهجات العربية مثل الخليجية، المصرية، والشامية، بالإضافة إلى اللغة العربية الفصحى. كما يتيح التبديل السريع بين اللغتين العربية والإنجليزية في المحادثة الواحدة.

أداء وتقييم عالمي: صُنف “هيوماين” كأفضل نموذج عربي أداءً والأعلى تصنيفًا في الشرق الأوسط، بناءً على تقييمات من جهات مستقلة.

تطوير محلي وبنية تحتية متطورة: تم تطويره بالكامل في المملكة العربية السعودية، وهو مستضاف في مراكز بيانات سيادية، ما يضمن حماية البيانات الشخصية. ويعتمد على بنية تحتية متطورة تستخدم وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ووحدات معالجة اللغة (LPUs).

متاح مجانًا وتوسع مستقبلي: التطبيق متاح حاليًا مجانًا في السعودية عبر الويب وتطبيقات الهواتف الذكية (iOS وAndroid)، مع خطط للتوسع العالمي قريبًا.

يذكر أن شركة “هيومين” تأسست في مايو الماضي بهدف قيادة وتطوير مجالات تكنولوجية رئيسية في المملكة، تشمل مراكز البيانات من الجيل القادم والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. طارق أمين، الرئيس التنفيذي للشركة، أكد في تصريحات صحفية سابقة أن “هيومين” تركز على تطوير نماذج لغوية عربية واسعة النطاق لخدمة القطاعات الحكومية والشركات. تعتمد استراتيجية الشركة على التعاون مع شركات عالمية مثل إنفيديا (NVIDIA) وإي إم دي (AMD) لتأمين الشرائح اللازمة لبناء مراكز بيانات ضخمة. كما أعلنت عن خطط لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة.

