فريق التحرير by فريق التحرير

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تطبيق قرار دفع رسوم للدخول إلى سوريا وإعفاء مواطني دول عربية

دخل قرار دفع رسوم للدخول إلى سوريا حيز التنفيذ اليوم مع إعفاءات لمواطني دول عديدة

فريق التحرير by فريق التحرير

تتراوح رسوم تأشيرة الدخول إلى سوريا من المنافذ البرية والمطارات بين 15 و300 دولار أمريكي، فيما تم إعفاء ​لبنان​، الأردن، ماليزيا وموريتانيا وصربيا من الرسوم. وقَسّم القرار الدّول إلى 11 مجموعة لاستيفاء رسوم الدّخول. وأصدر وزير الخارجيّة السّوريّة، ​أسعد الشيباني​، قراراً جديداً حمل الرّقم 128، يقضي بتحديد رسوم سمات المرور والدّخول إلى ​سوريا​ لمواطني الدّول العربيّة والأجنبيّة، اعتباراً من يوم الأحد 6 تمّوز 2025.
تُستوفى الرّسوم المحدَّدة بعملة الدولار الأميركي أو ما يعادلها، وفقاً لنشرة أسعار الصّرف الّتي يحدّدها مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور عند احتساب المعادل إلى وحدة النّقد الأعلى، وتُسدَّد قيمة رسوم السّمات عند المعابر الحدوديّة أو المطارات في سوريا بحسب القرار. وقَسّم القرار الدّول إلى 11 مجموعة لاستيفاء رسوم الدّخول. وتضمّ المجموعة الأولى ​لبنان​، الأردن، ماليزيا وموريتانيا، حيث يُعفى مواطنوها من رسوم التّأشيرة، فيما يُسمح لمواطني صربيا بالدّخول مجاناً إلى سوريا.
أما في المجموعات العشر الأخرى، فتحدَّد قيمة الرّسوم بحسب طبيعة الدّخول إلى سوريا، وهي نوعان دخول عادي أو مرور فقط، وتختلف القيمة بحسب المدّة الّتي يرغب بها الأجنبي بالبقاء في سوريا، ومحدَّدة ضمن ثلاث خيارات (شهر، ثلاثة أشهر، ستّة أشهر).

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...