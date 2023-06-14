تطبيق عملة رقمية يطيح بمحافظ البنك المركزي النيجيري، إيقاف تلاه اعتقال

لا يزال الغموض يلف السبب الرئيسي لاعتقال جودوين إميفييل محافظ البنك المركزي في نيجيريا أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وأكبر اقتصاد في القارة السمراء، واعتقل إميفييل يوم السبت بعد أن أوقف عن عمله يوم الجمعة الماضي من قبل الرئيس المنتخب حديثًا في البلاد بولا تينوبوان، وذلك بعد عدة أزمات تسبب بها منها سحب النقود لصالح تطبيق عملة رقمية لم يستطع كثيرون استخدامه.

تم إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بثقة الجمهور في البنك المركزي والنظام المصرفي في البلاد ، وهو أمر مثير للسخرية نظرًا لأن الافتقار إلى الثقة هو أحد أكبر العقبات التي تحول دون تبني العملة الرقمية المتعثرة للبنك المركزي (CBDC) في البلاد ، وهي العملة الإلكترونية إي نايرة eNaira.

تولى إميفييل منصب حاكم البنك المركزي في البلاد لمدة تسع سنوات ، وخلال هذه الفترة فقدت العملة النيجيرية 65 ٪ من قيمتها وتضاعف التضخم ثلاث مرات تقريبًا – تم احتجازه الأسبوع الماضي من قبل الشرطة السرية النيجيرية ، جهاز أمن الدولة (SSS).

يعد هذا الحدث أمرا نادر الحدوث وكذلك فصل محافظي البنوك المركزية ، وهي مناصب لها سلطات مستقلة عمومًا ، ونادرًا ما يتم اعتقالهم.

هناك عددًا كبيرًا من الأسباب المحتملة لاعتقاله بعد تحقيق استمر شهورا في مكتبه من قبل دائرة أمن الدولة ، التي حاولت دون جدوى اعتقاله في ديسمبر / كانون الأول بتهمة “تمويل الإرهاب ، والأنشطة الاحتيالية ، والجرائم الاقتصادية ذات البعد الأمني القومي”.

لكن سياسة إميفييل تمثلت بشن حرب شاملة على النقد (الكاش) ، مما تسبب بعواقب وخيمة على الاقتصاد النيجيري المحاصر أصلا.

وبين يناير وفبراير ، قام البنك المركزي الكندي بسحب الفئة العالية من جميع الأوراق النقدية من التداول دون أن يستبدلها بالأوراق النقدية المصممة حديثًا التي وعد بها ، مما أدى إلى أزمة نقدية.

كما وضع البنك المركزي أيضًا قيودًا صارمة على عمليات السحب النقدي اليومية حتى شهر آذار (مارس) حين تدخلت المحكمة العليا في نيجيريا.

بحلول ذلك الوقت ، انقلبت حياة عدد لا يحصى من الناس وارتبكت وظائفهم وأعمالهم فيما ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى في 18 عامًا تقريبًا.