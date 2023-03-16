أعلن تطبيق “كوفي” أحد أكبر الأسواق الإلكترونية للقهوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نجاحه في إغلاق الجولة التمويلية بقيادة صندوق واعد فنتشرز، ذراع رأس المال الجريء المملوك بالكامل من قبل شركة أرامكو السعودية، وصندوق eWTPA، الذين تلقا دعمًا تمويليًا كبيرًا من صندوق الاستثمارات العامة (PIF) ومنصة التجارة العالمية الإلكترونية (eWTP) التي أطلقتها مجموعة علي بابا في منطقة الشرق الأوسط.

منذ إنشائه في عام 2018، أصبح التطبيق لاعبًا أساسيًا في سوق القهوة المقدر قيمته 44 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة على ذلك، الحجم المتوقع للنمو السنوي المركب لسوق القهوة العالمية سيبلغ 7.5% بين عامي 2022-2027.

وتخطط الشركة من الاستفادة من الاستثمار لتمويل توسعها عالميًا في المستقبل القريب، وتعزيز موقعها في السوق الإقليمي لتصبح الوجهة المتكاملة لمستهلكي القهوة وصناعها.

وتعليقًا على الجولة، قال المؤسس والرئيس التنفيذي، علي الإبراهيم: “في هذه الرحلة مررنا بمحطات مختلفة حصلنا فيها على العديد من الفرص الرائعة، ولكن احتوت أيضًا على تحديات تتطلب حلول مبتكرة ومرونة عالية، ومع ذلك، فقد واصلنا في طموحنا لخلق أرض خصبة لنمو اقتصاد القهوة بأكمله ، وخاصة في المنطقة. إن الثقة التي وضعها مستثمرينا بنا هي مسئولية كبيرة وشهادة على حقيقة أننا نسير على الطريق الصحيح، في كوفي، سعينا دائمًا إلى تنمية جميع شركائنا ومستثمرينا والصناعة معنا، ومن خلال جولة الاستثمار هذه، نأمل في دفع صناعة القهوة بأكملها إلى الأمام، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مستثمرينا على ثقتهم المستمرة بنا وبالفريق على بذل قصارى جهدهم دائمًا، لم يكن أي من هذا ممكناً لولا العمل الجاد وثقة كل شخص واصل القيام بهذه الرحلة معنا، وخاصة عملاءنا الأعزاء.”

وبعد دخوله السوق السعودي في عام 2020 ، حظي كوفي بقبول واسع من المستخدمين في المملكة مما أدى إلى إدراجه ضمن أكثر 10 تطبيقات تحميلًا لتوصيل الطعام والمطاعم (2021) في المملكة، في تقرير أعلنت عنه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) السعودية، كما أعلن التطبيق مؤخرًا عن شراكته مع شركة القهوة السعودية (SCC)، التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة (PIF) بهدف تطوير صناعة القهوة السعودية، من خلال استثمار 1.2 مليار ريال سعودي (319 مليون دولار أمريكي) في القهوة الوطنية على مدى السنوات العشر القادمة. جذب هذا التركيز على صناعة البن في المملكة اهتمام المستثمرين السعوديين ، بما في ذلك صندوق واعد فنتشرز المستثمر الرئيسي في جولة التمويل B.

وأضاف المدير الإداري “لصندوق واعد فنتشرز”، م. فهد العيدي: “مهمتنا هي تعزيز سبل الابتكار المستدام لدعم نمو القطاعات التقنية الناشئة في المملكة. ما قام به الفريق المؤسس لتطبيق “كوفي”، مع توفيرهم منصة متكاملة وابتكارية، سيمكن التطبيق من تطوير سوق القهوة المحلي والذي يقدر بمليارات الدولارات، فضلا عن كونه أحد المجالات المدعومة من قبل مبادرة وطنية حديثة ، ونتطلع لشراكتنا مع “كوفي” حيث تواصل ريادتها لرقمنة سلسلة الامداد في جميع أنحاء المنطقة لتوفر منتجاتها بسهولة من المزرعة للمستهلك”.

وينضم إلى واعد eWTP العربية ، وهي منصة استثمارية وصندوق للمشاريع في مرحلة النمو ، تأسس في عام 2019 ، وقد استثمرت حتى الآن في 18 شركة وستواصل دعم الأعمال التي تعتمد على التكنولوجيا في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط.

وتعليقًا على استثمارهم في تطبيق كوفي ، قال المؤسس جيري لي ” نحن نتشارك مع رواد الأعمال المتشابهين في التفكير وندعم نمو الأعمال التجارية الواعدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، نعتقد أن استثماراتنا ، جنبًا إلى جنب مع المساعدة الاستراتيجية ، ستزود كوفي بالموارد اللازمة للتوسع والنمو ، إن استثمارنا هو شهادة على التزامنا بتعزيز الابتكار في المنطقة ، نحن متحمسون لرؤية كوفي يقود رقمنة صناعة القهوة ، والتي ستكون سوقًا بمليارات الدولارات مع إمكانات هائلة غير مستغلة.”

مجموعة الامتياز للاستثمار، وهي مجموعة استثمارية رائدة مقرها الكويت ومدرجة في بورصة الكويت ، أكبر مستثمر في كوفي من حيث المساهمة المالية من خلال استثمارها مبلغ 10 ملايين دولار في الجولة السابقة، والتزامها بدعم التطبيق بمليون دولار في جولة التمويل الحالية ليصل إجمالي استثمارها في كوفي إلى 11 مليون دولار ، وفي تعليقه على مشاركتهم في الجولة الحالية، صرح نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الامتياز للاستثمار، سعد البدر، بأن “قيادة وفريق كوفي عملوا بجد لسنوات عديدة لتحقيق الأهداف الرئيسية التي ساهمت بشكل واضح في دفع صناعة القهوة في المنطقة ، ونحن نعتقد أن كوفي جاهزة للتوسع عالمياً في الأسواق الجديدة ولتعزيز موقعه وخدماته في السوق”.

وليست مفاجئة أن الاستثمارات في سوق القهوة قد ارتفعت في جميع أنحاء العالم، نظرًا للإمكانات الكبيرة في هذه الصناعة التي لم يتم استغلالها بالكامل ، وتشمل أمثلة عديدة على ذلك ومنها طرح أسهم Peet’s Coffee العام الذي جمع فيه 2.3 مليار يورو عبر الطرح العام الأولي خلال ذروة جائحة كورونا ، واستحواذ شركة كوكاكولا على سلسلة المقاهي البريطانية Costa Coffee بقيمة 5.1 مليار دولار في عام 2019 مما منح شركة كوكا-كولا حصة مهمة في عالم صناعة القهوة، بالإضافة إلى صفقة ستاربكس ونستله بقيمة 7.15 مليار دولار للقهوة الجاهزة في عام 2018. ومن المتوقع أن تصل السوق العالمية للقهوة إلى 652.31 مليار دولار بحلول عام 2027، ما يخلق نافذة كبيرة من الفرصة للمستقبل القادم للأعمال المتمركزة حول القهوة، مثل تطبيق كوفي.

تطبيق كوفي:

التطبيق الأول في المنطقة لكل احتياجات القهوة! يجعل التطبيق طلب القهوة بمرونة وسرعة عالية، ويوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية كذلك من خلال خدمات متميزة متعددة. يتيح متجر كوفي، وهي منصة عرض إلكترونية لاحتياجات القهوة، للمستخدمين أيضًا شراء البن والآلات وغيرها من ملحقات تحضير القهوة في المنزل، مما يخلق سلسلة التوريد مستدامة لصناعة القهوة بأكملها.

أسس التطبيق علي الإبراهيم في نوفمبر 2018، يعمل تطبيق كوفي حاليًا في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، مع خطط توسع عالمية قريبًا. تم إدراجه من قبل CITC KSA ضمن قائمة أكثر 10 تطبيقات تم تنزيلها في عام 2020، وكان أيضًا الشريك الرئيسي الرسمي لموسم الرياض 2022. ومؤخراً أعلن عن شراكته الاستراتيجية مع شركة القهوة السعودية لدعم تطوير ورقمنة القهوة السعودية.