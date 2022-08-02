تطبيق بركة السعودي يجمع تمويلاً بـ 300 ألف دولار

جمعت شركة “بركة“، وهي منصة توصيل طعام مقرها المملكة العربية السعودية، 300 ألف دولار في جولة استثمارية مبكرة.

وشارك في التمويل كل من شركة الريادة للاستثمار، صندوق تطوير العقارات والطاقة في المملكة العربية السعودية الذي يطور العديد من المشاريع التجارية والصناعية والسكنية داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن لتطبيق “بركة”، الذي تم إطلاقه قبل 4 أيام بالضبط، الآن إطلاق هدفه المتمثل في مكافحة هدر الطعام من خلال هذا الصندوق.

ويقدم التطبيق ، الذي يعمل في الوقت الفعلي، نظام إدارة الفائض للشركات العاملة في صناعة الخدمات الغذائية ، حيث يمكن للعملاء المهتمين شراء هذه الوجبات غير المباعة بأسعار مخفضة من خلال تطبيق “بركة”.