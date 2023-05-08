أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الإثنين، عن تطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ القاضي بفرض مقابل مالي بمبلغ 9.600 ريالٍ سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على أربعة عاملين للفرد السعودي وعلى عاملين للمقيم وذلك اعتباراً من يوم 21 شوال 1444هـ الموافق 11 مايو/أيار 2023.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تم تطبيقها في تاريخ 21 / 10 / 1443هـ، المتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ 9660 ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت أربعة عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار.

وأضافت أنه يستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقاً لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات.

تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على العمالة المنزلية التي تزيد على (4) عاملين للفرد اعتبارًا من 11 مايو.https://t.co/4kCLMZEWTG#واس_عام pic.twitter.com/DP86O6cq4K — واس العام (@SPAregions) May 8, 2023