كشفت المختصة في التقنية، فدوى البواردي، أبرز الاختلافات والفروق بين تطبيقي «ثريدز» و«تويتر»، الذي تم إطلاقه أخيراً لينافس “تويتر”، التي يبدو أنها تخطط لمقاضاة شركة” ميتا” بعد إطلاقها تطبيق “ثريدز”.

وقالت «البواردي» لقناة «الإخبارية»، إن «تطبيق ثريدز يتشابه إلى حد كبير مع تويتر، حيث يحتوي على نصوص قصيرة، يمكن مشاركتها والرد عليها والإعجاب بها».

وأضافت: هناك اختلاف في المسميات مثال إعادة التغريد في ثريدز يسمى إلى إعادة النشر، كذلك التويت في تويتر اسمها ثريد في تطبيق ثريدز أو سلاسل الرسائل.

وتابعت : الاختلاف الرئيسي أن «ثريدز» لا يوجد فيه إمكانية للمراسلة المباشرة، والنص أطول في «ثريدز» حيث يصل إلى 500 حرف وهوضعف المسموح به في «تويتر»، كذلك يتيح تطبيق «ثريدز» مقاطع فيديو أطول من تويتر تصل إلى 5 دقائق بينما في «تويتر» تصل إلى دقيقتين تقريبا.

يُذكر أن شركة “تويتر” بررت توجهها للقضاء بأن الشركة التي صممت “ثريدز” وظفت العديد من موظفي “تويتر” ولديهم معلومات سرية، محذرة شركة “ميتا” من أي معلومات سرية يمكن أن ينقلها موظفيها السابقين، منوهه إلى أنه على شركة “ميتا” أن تتخذ خطوات بشكل فوري لمنع استخدام أي أسرار تخص تويتر.

فيديو | ما الفرق بين تطبيقي "ثريدز" و"تويتر"؟ المختصة في التقنية فدوى البواردي توضح #الإخبارية pic.twitter.com/8BH3O94iG9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2023