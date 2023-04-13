سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

تضييق الخناق على مُسرب وثائق البنتاجون السرية الأمريكية، شاب مولع بالأسلحة

سامر باطر by سامر باطر

(رويترز) – ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الشخص الذي سرب وثائق سرية أمريكية للبنتاجون أدت إلى تحقيق يتعلق بالأمن القومي، هو شاب في العشرينيات من العمر مولع بالأسلحة النارية وكان يعمل في قاعدة عسكرية، وذلك نقلا عن زملائه في مجموعة دردشة على الإنترنت قال فيها إن على الأمريكيين أن يطلعوا على هذه الوثائق ليعرفوا ما يجري فعلا.

وقالت الصحيفة أمس الأربعاء إن الشخص نشر معلومات سرية في مجموعة على منصة المراسلة الفورية ديسكورد، تضم حوالي عشرين رجلا وفتى يجمعهم “الحب المشترك للأسلحة والعتاد العسكري والله”. واعتمدت الصحيفة في تقريرها، الذي لم يذكر اسم الشخص، على مقابلات مع عضوين في مجموعة الدردشة.

وقالت منصة ديسكورد في بيان أمس الأربعاء إنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وفتحت وزارة العدل تحقيقا جنائيا رسميا الأسبوع الماضي بعد أن أحالت وزارة الدفاع (البنتاجون) الأمر إليها.

ويبدو أنه أخطر تسريب لأسرار الولايات المتحدة منذ سنوات، إذ نُشرت صور لمستندات حساسة على ديسكورد ومنصات أخرى مثل فور تشان وتيليجرام وتويتر. وتحقق وكالات الأمن القومي ووزارة العدل الأمريكية في التسريب لتقييم الأضرار التي لحقت بالأمن القومي وبالعلاقات مع حلفاء ودول أخرى، مثل أوكرانيا. وأظهرت الوثائق أن الولايات المتحدة تتجسس على حلفاءها بمافيهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ودول حليفة أخرى.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...