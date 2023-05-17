تضرر طائرة عمانية في إيران نتيجة أجسام غريبة

قال شركة الطيران العُماني الناقل الوطني لسلطنة عُمان، في بيان مساء الثلاثاء، إن طائرة تابعة له كانت متجهة من مسقط إلى مدينة شيراز الإيرانية تعرضت يوم الاثنين (15/5/2023) لأضرار أثناء هبوطها على مدرج مطار شيراز الدولي بسبب “أجسام غريبة”.

ولم توضح الشركة المملوكة للحكومة، في بيانها، طبيعة هذه الأجسام التي أضرت بالطائرة (رحلة مسقط شيراز رقم ٢٤٣٥ تاريخ ١٥ مايو ٢٠٢٣) أو تعطي مزيد من التفاصيل بشأن الأضرار التي لحقت بالطائرة.

⚠️ بيان عن رحلة الطيران العماني رقم ٢٤٣٦ بين شيراز – مسقط



⚠️ Statement on Flight WY2436 Shiraz – Muscat pic.twitter.com/Rl5gkqctKJ — Oman Air (@omanair) May 16, 2023

وقال الطيران العماني إنه نتيجة لهذه الأضرار تقرر إيقاف الرحلة، وإبقائها على الأرض لاعتبارات السلامة، فيما أُرسلت طائرة بديلة، الثلاثاء، إلى شيراز لنقل المسافرين إلى مسقط.

وفي ما يتعلق بالطائرة المتضررة، ذكرت الشركة أن فريق الهندسة لديها يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الطائرة إلى مسقط.

وأكد الطيران العماني أنه تم ترتيب الإقامة الفندقية والإعاشة للمسافرين، وأنه تم إرسال طائرة بديلة إلى شيراز لنقل المسافرين إلى وجهتهم مسقط.

وتقدم الطيران العماني بخالص الامتنان والشكر لضيوفه المسافرين على تفهمهم، معتذراً عن أي إزعاج تسببت به هذه الحادثة التي خرجت كلياً عن إرادة الطيران العماني، مؤكداً أن سلامة الضيوف والأطقم الجوية هي على رأس أولويات الشركة.