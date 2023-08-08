أظهرت فيديوهات متداولة عددا من المشجعين ينزلون إلى أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها جنوب السعودية خلال بطولة أندية العرب، وقد تمت ملاحقتهم من قبل أمن الملعب وتم الإمساك بهم.

ووقعت الحادثة بعد انتهاء مباراة نادي النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي والتي أقيمت ضمن الدور الربع النهائي لبطولة الأندية العربية .

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير إنه وبالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط 5 أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة القدم عبر دخول أرضيته بعد انتهائها.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

? | شرطة منطقة عسير، بالتنسيق مع @gsaksa تضبط (5) أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته بعد انتهائها وتحيلهم للنيابة العامة. pic.twitter.com/7rHVPw7gRJ — الأمن العام (@security_gov) August 7, 2023