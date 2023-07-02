by مويضي المطيري

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تصنيف”السيادي” السعودي كأول صندوق للثروة على مستوى العالم

أول صندوق للثروة السيادية في الشرق الأوسط، والأول على مستوى العالم

by مويضي المطيري
يستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام2050


أعتبرت منظمة “غلوبال إس دبيلو إف” صندوق الاستثمارات العامة السعودي ؛ أول صندوق للثروة السيادية على مستوى العالم؛ والذي يعلن رسمياً أنه يستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

ووضعت منظمة «غلوبال إس دبيلو إف» صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة الأولى عن منطقة الشرق الأوسط والسابعة عالمياً مقارنةً بـ100 صندوق سيادي عالمي، الأمر الذي يؤكد التزام الصندوق تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة.

وتحدث التقرير الصادر عن المنظمة الدولية، الذي يقع في 44 صفحة، عن الاستدامة التي يتمتع بها الصندوق السيادي السعودي تحت عنوان خاص، هو «رواد الاستدامة… حالة صندوق الاستثمارات العامة»، وجاء فيه أنه «في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أصبح صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أول صندوق للثروة السيادية في الشرق الأوسط، والأول على مستوى العالم، الذي يعلن أنه يستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050». وأضاف: «لكن هذا لم يكن شيئاً جديداً حقاً، خصوصاً أنه (الصندوق) كان يعمل على مبادرات مستدامة منذ عام 2017».

وتابع تقرير المنظمة الدولية: «بالإضافة لذلك، يقوم صندوق الاستثمارات العامة بتطوير 70 في المائة من الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030، ومثال على التقدم الكبير الذي يتم إحرازه نحو ذلك هو استثمار أكثر من 6 مليارات دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة في 5 مشاريع للطاقة الشمسية، بطاقة تراكمية تبلغ نحو 8 غيغاواط».

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