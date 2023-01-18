تصنيع عربات المترو في مصر خلال النصف الأول من 2023

تستعد الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية “نيرك” لبدء تصنيع عربات المترو الكهربائية فى مصنعها بشرق بورسعيد بالتعاون مع شركة “هيواندي روتيم” قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

ونقلت صحيفة “البورصة” عن مصدر أن المصنع ما يزال فى مراحل التأسيس النهائية، على أن تبدأ أعمال التصنيع والتوريد لوزارة النقل قبل نهاية النصف الأول من عام 2022.

العقد يتضمن 340 عربة مترو

وأوضحت، أن العقد الأول التى وقعته شركة “نيرك” مع “مترو الأنفاق” يتضمن 340 عربة، وتجري الشركة حاليًا مفاوضات على عقود جديدة بتكنولوجيا مختلفة، بالإضافة إلى كميات أخرى.

وتتخصص الشركة فى تصنيع وتحديث جرارات القطارات بالتعاون مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية التي انضمت إلى الشراكة مع صندوق مصر السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة النقل، وشركة تنمية شرق بورسعيد، وشركة حسن علام، وسامكريت، وأوراسكوم كونستراكشون، وتأسست الشركة فى إطار جهود الدولة لتوطين صناعة السكك الحديدية فى أواخر عام 2020.

وتهدف الشركة إلى إقامة مجمع لصناعة وإصلاح عربات السكك الحديدية والمترو والترام والقطارات الكهربائية السريعة وإحلالها وتجديدها من خلال عقود تصنيع مع الشركات الدولية بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 40%.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في بيان سابق إن الاستثمارات فى شركة “نيرك” من المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار خلال سنوات، كما ستصل التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع نحو 240 مليون دولار وسيقام في المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.