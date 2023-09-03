مويضي المطيري by مويضي المطيري

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مركز سعودي: تصفية وبيع 2400 أصل بـ4.5 مليار ريال في 6 أشهر

و 16 مليار ريال منذ إنشائه حتى نهاية النصف الأول من 2023

مويضي المطيري by مويضي المطيري

تجاوز حجم المبالغ المستوفاة من مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ“، 16 مليار ريال منذ إنشائه حتى نهاية النصف الأول من 2023.


وقد أشرف المركز خلال النصف الأول على 567 مزادا علنيا، منها 125 مزادا حضوريا، و 418 مزادا إلكترونيا، و24 مزادا هجينا.



وبغرض تصفية وبيع 2,400 أصل متنوع ما بين عقارات سكنية، وتجارية، وزراعية، وصناعية، موزعة على مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ قيمة ما تم استيفاؤه 4.5 مليار ريال.


أُنشئ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بصفته مركز حكومي مستقل إداريًا وماليًا، ويترأس مجلس إدارته معالي وزير العدل، وبعضوية ممثل للجهات الحكومية والقطاع الخاص.


ليكون المركز جزء من المنظومة العدلية وتحقيق رؤاها وأهدافها المرتبطة برؤية المملكة الطموحة 2030م؛ حيث يقوم المركز بدوره كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني في تطوير العمل والأداء الحكومي.


وتأسيس البنية التحتية اللازمة، واستيعاب متطلباتها من ناحية الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة تقديمها للمواطنين؛ لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.


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