تصريح عمره 38 عاماً لرونالد ريغان يوقع أزمة بين كندا و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء فورياً للمحادثات التجارية مع كندا، تبين أن ذلك رداً على إعلان حمل تصريح للرئيس الأمريكي الجمهوري الراحل رونالد ريغان رمز المحافظين في الولايات المتحدة – في خطاب إذاعي ألقاه ريغان عام 1987مفاده أن الرسوم الجمركية “تضر كل أمريكي”. وفي الإعلان الذي بلغت مدته دقيقة واحدة ونُشر الأسبوع الماضي، يمكن سماع صوت، ريغان، يتحدث في لقطات تظهر فيها بورصة نيويورك ورافعات مزينة بأعلام الولايات المتحدة وكندا. وقال ريغان في الإعلان، “عندما يقول شخص ما دعونا نفرض رسوماً جمركية على الواردات الأجنبية، يبدو أنه يقوم بعمل وطني عبر حماية المنتجات والوظائف الأمريكية. أحيانًا ينجح الأمر لفترة قصيرة، ولكن لفترة قصيرة فقط”. “على المدى الطويل، تضر مثل هذه العوائق التجارية بكل أمريكي عامل ومستهلك”، وأضاف، وفق المقطع، أن “الرسوم الجمركية المرتفعة تؤدي حتماً إلى رد انتقامي من الدول الأجنبية وإشعال حروب تجارية شرسة … تنكمش الأسواق وتنهار، تُغلق شركات وقطاعات أبوابها ويفقد الملايين وظائفهم.”

