تصرف عنيف تتأهل إنجلترا بعده لربع نهائي كأس العالم للسيدات وتخسر نجمتها لورين

تأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي كأس العالم للسيدات بعد فوزه بصعوبة على منتخب نيجيريا (4-2) بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي (0-0) في دور الـ16 وطردت نجمته لورين جيمس في الدقيقة 87 بعد تصرف عنيف ضد لاعبة نيجيريا، حين فقدت لورين أعصابها وداست عمدا على ظهر اللاعبة النيجيرية التي كانت على أرض الملعب مما أثار سخطا واسعا بين الجمهور ويعتقد أنها ستعاقب بحرمانها من 3 مباريات قادمة في البطولة.

وأكملت الإنكليزيات اللعب بعشر لاعبات بعد طرد لورين جيمس، بالبطاقة الحمراء لأنها داست على ظهر ميشال ألوزي، وخرجن منتصرات من ركلات الترجيح.

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Chloe Kelly scored this stunning penalty as the ten women of England held their nerve to defeat Nigeria 4-2 on penalties at the @FIFAWWC! #FIFAWWC #beINWWC23 #beINSPIRED pic.twitter.com/UtF8dlvnHb — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 7, 2023