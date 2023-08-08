سامر باطر by سامر باطر

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تصرف عنيف تتأهل إنجلترا بعده لربع نهائي كأس العالم للسيدات وتخسر نجمتها لورين

سامر باطر by سامر باطر

تأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي كأس العالم للسيدات بعد فوزه بصعوبة على منتخب نيجيريا (4-2) بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي (0-0) في دور الـ16 وطردت نجمته لورين جيمس في الدقيقة 87 بعد تصرف عنيف ضد لاعبة نيجيريا، حين فقدت لورين أعصابها وداست عمدا على ظهر اللاعبة النيجيرية التي كانت على أرض الملعب مما أثار سخطا واسعا بين الجمهور ويعتقد أنها ستعاقب بحرمانها من 3 مباريات قادمة في البطولة.

وأكملت الإنكليزيات اللعب بعشر لاعبات بعد طرد لورين جيمس، بالبطاقة الحمراء لأنها داست على ظهر ميشال ألوزي، وخرجن منتصرات من ركلات الترجيح.

شاهد ولادة نجمة كرة قدم إنكليزية تقود بلادها لفوز ساحق بكأس العالم
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...