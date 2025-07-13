تصدير الغاز من أذربيجان إلى سوريا عبر تركيا قريباً بموجب اتفاقية جديدة

أعلنت أذربيجان، أنها ستباشر تصدير الغاز إلى سوريا عبر الأراضي التركية، للتخفيف من أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد، ذلك خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى العاصمة الأذربيجانية باكو. وأكد بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية أن الشرع ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف اتفقا على تنفيذ مشروع تصدير الغاز الأذربيجاني إلى سوريا «في المستقبل القريب»، عبر الأراضي التركية. وأشاد الشرع بالشراكة مع باكو مشيداً بالموقع الجغرافي والموارد الطبيعية التي تمتلكها كل من سوريا وأذربيجان، والتي تمنحهما، بحسب تعبيره، «فرصةً رائدة في إنتاج وتوريد الطاقة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي».وأشار الشرع إلى استعداد بلاده لفتح أبواب التعاون مع باكو في مجالات تبادل الخبرات والتقانة، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.وكان وزير الطاقة السوري، محمد البشير، قد أعلن في أيار الماضي عن اتفاق مع تركيا لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر خط أنابيب يمر في شمال البلاد.

رافقت اليوم السيد الرئيس أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى #أذربيجان، ناقشنا فيها سبل تعزيز التعاون في مجال #الغاز_الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في #سوريا وتم توقيع اتفاق مع شركة سوكار بخصوص توريد الغاز الطبيعي الى سوريا في خطوة نحو الاستقلال بالطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن… pic.twitter.com/JKFCeI5c7a — م. محمد البشير (@EMAlbasheir) July 12, 2025

في مايو/أيار، صرّح وزير الطاقة السوري محمد البشير بأن دمشق وأنقرة توصلتا إلى اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر خط أنابيب في الشمال.

كما تم الاتفاق على تسريع عملية تأهيل خط ال ٤٠٠ الواصل بين تركيا وسوريا لوضعه في الخدمة بأسرع وقت ممكن. pic.twitter.com/bFVIStxemu — م. محمد البشير (@EMAlbasheir) May 22, 2025

تُعدّ أذربيجان، الغنية بالغاز، حليفًا تاريخيًا لتركيا، وتحافظ على علاقات وثيقة مع الحكومة الانتقالية السورية.

الشرع ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف