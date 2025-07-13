فريق التحرير by فريق التحرير

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تصدير الغاز من أذربيجان إلى سوريا عبر تركيا قريباً بموجب اتفاقية جديدة

أعلنت أذربيجان، أمس أنها ستباشر قريباً تصدير الغاز إلى سوريا عبر الأراضي التركية للتخفيف من أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد

فريق التحرير by فريق التحرير
سوريا
الشرع ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف

أعلنت أذربيجان، أنها ستباشر تصدير الغاز إلى سوريا عبر الأراضي التركية، للتخفيف من أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد، ذلك خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى العاصمة الأذربيجانية باكو. وأكد بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية أن الشرع ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف اتفقا على تنفيذ مشروع تصدير الغاز الأذربيجاني إلى سوريا «في المستقبل القريب»، عبر الأراضي التركية. وأشاد الشرع بالشراكة مع باكو مشيداً بالموقع الجغرافي والموارد الطبيعية التي تمتلكها كل من سوريا وأذربيجان، والتي تمنحهما، بحسب تعبيره، «فرصةً رائدة في إنتاج وتوريد الطاقة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي».وأشار الشرع إلى استعداد بلاده لفتح أبواب التعاون مع باكو في مجالات تبادل الخبرات والتقانة، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.وكان وزير الطاقة السوري، محمد البشير، قد أعلن في أيار الماضي عن اتفاق مع تركيا لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر خط أنابيب يمر في شمال البلاد.

في مايو/أيار، صرّح وزير الطاقة السوري محمد البشير بأن دمشق وأنقرة توصلتا إلى اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر خط أنابيب في الشمال.

تُعدّ أذربيجان، الغنية بالغاز، حليفًا تاريخيًا لتركيا، وتحافظ على علاقات وثيقة مع الحكومة الانتقالية السورية.

سوريا
الشرع ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...