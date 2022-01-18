أشار تقرير كامكو انفست إلى تصدر السوق السعودية تليها سوق أبوظبي للأوراق المالية أنشطة أسواق رأس المال، وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تبحث عن رعاة خليجيين

ويلفت التقرير إلى أن السعودية احتفظت بمكانتها الريادية من حيث إصدارات الاكتتابات العامة الأولية على مستوى المنطقة في العام 2021، إذ تم طرح 15 من أصل 20 اكتتاباً في دول مجلس التعاون الخليجي إما من خلال تداول أو السوق الموازي “نمو”.

كما جاءت المملكة أيضاً في مركز الصدارة من حيث تحقيق أعلى عائدات الاكتتابات العامة الأولية، حيث استحوذت على نحو 62 في المائة من الإصدارات بقيمة قاربت 4.65 مليار دولار أمريكي في العام 2021. كما شهدت السعودية أكبر عملية اكتتاب على مستوى المنطقة في العام 2021 بطرحها لاسهم شركة أكوا باور للاكتتاب العام (1.21 مليار دولار أمريكي).

كما كانت أبوظبي ضمن الأسواق النشطة، حيث تم طرح 3 صفقات بقيمة 2.63 مليار دولار أمريكي، وشهدت ثاني أكبر إصدار على مستوى المنطقة للعام 2021 من خلال الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر (1.10 مليار دولار أمريكي). أما على الصعيد القطاعي، جاء القطاع الاستهلاكي في صدارة (4) كافة القطاعات من حيث عدد الصفقات، بمشاركة كلا من قطاعي السلع الاستهلاكية الأساسية والتقديرية. وكان القطاع التكنولوجي (3) والقطاع الصناعي (3) من القطاعات الكبرى الأخرى التي شهدت اكتتابات عامة، إلا انه تجدر ملاحظة أن معظم الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب في السوق الأولية كان لديها خطوط إنتاج ونماذج أعمال مميزة مقارنة بأقرانها.

ويتابع التقرير بأنه فضلاً عن الاكتتابات العامة الأولية، اتخذت الشركات الخليجية أيضاً مسار الإدراج المباشر، والذي جاءت السعودية أيضاً في صدارته، إذ شهدت السوق الموازية نمو 8 عمليات إدراج مباشر، شملت سهم شركة وطني للحديد والصلب، وشركة بنان العقارية، وشركة توزيع الغاز الطبيعي. من جهة أخرى، شهد سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، حيث يتم إدراج وتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عمليات الإدراج المباشر لأسهم شركة الفالح التعليمية القابضة وشركة مجموعة مقدام القابضة.

وشهدت الكويت الإدراج المباشر لسهم شركة جاسم للنقليات والمناولة. وعلى صعيد آخر، فإنه على غرار الاتجاهات العالمية، تمت رعاية الاكتتابات الأولية لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ادرجت أسهم شركة بلو ويل أكويزيشن كوربوريشن – 1 (229 مليون دولار أمريكي) التي قامت مبادلة للاستثمارات المالية بطرحها للاكتتاب العام في سوق ناسداك للأوراق المالية، وفقاً للمعلومات الصادرة عن وكالة بلومبرج. ومن المقرر ان تركز بلو ويل على شركات النمو عالية الجودة في مجالات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا، وهو مدرج في قائمتنا لصفقات الاكتتاب العام لسنة 2021.