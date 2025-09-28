تحفيز الاستثمار بالسعودية مع شروط فنية وتنظيمية لمكاتب النقل، ما هي هذه الشروط؟

أصدرت وزارة البلديات والإسكان السعودية قائمة شروط محدثة لمكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات وذلك في إطار جهودها الاستراتيجية لمتابعة هذا النشاط وتحفيز الاستثمار فيه بما في ذلك المساهمة في تطوير المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة العربية السعودية. وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، اليوم الأحد، تغطي الشروط المحدثة لتحديد المواقع المخصّصة لتأجير النقل البري والبحرية، بما في ذلك مكاتب التأجير، ومراكز الإيواء، وتتبع التابعة لها، حيث يتم إعدادها وفقًا لتقنية عالمية أفضل وبالتنسيق مع الدوائر ذات الصلة، بما في ذلك تحقيق التوافق بين متطلبات المستثمرين والتوافقيين، مع تخطيط التخطيط والمعمارية التقنية والتشغيلية. وتتضمن الاشتراطات الجديدة ضوابط دقيقة تتعلق بمواقع النشاط، ومعايير التصميم المعماري، ومتطلبات الواجهات، والمساحات المخصّصة للمواقف، إلى جانب اشتراطات السلامة العامة والنظافة والصيانة، ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بكود البناء السعودي وكود الحماية من الحريق وكافة الأنظمة ذات العلاقة، كما تضمنت تنظيم الأنشطة الإضافية والمتجانسة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتركيب كاميرات المراقبة، ووضع لوحات داخلية واضحة ومحدّثة. ويأتي هذا التحديث امتداداً لجهود الوزارة في ترسيخ ثقافة الامتثال وتسهيل إجراءات الالتزام عبر أدوات تقنية حديثة مثل منصة “بلدي”، بما يسهم في خلق بيئة حضرية متكاملة، تقلل من مظاهر التشوّه البصري، وتحد من الازدحام المروري، وترفع من كفاءة استخدام المرافق العامة.

وتؤكد وزارة البلديات والإسكان أن الالتزام بالاشتراطات المحدّثة يفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين لبناء منشآت تواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة، وتقديم خدمات عالية الجودة تعزز من تنافسية السوق، وتسهم في تحسين تجربة المستفيدين ودعم الاقتصاد المحلي.

وأتاحت الوزارة قائمة الاشتراطات المحدّثة لمكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات عبر موقعها الإلكتروني للراغبين بالاطلاع من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-03/ashtratat%20mkatb%20ta%27jyr%20wsay%27l%20alnql.pdf.

وكانت وزارة البلديات والإسكان حدثت خلال الفترة الماضية مجموعة من الاشتراطات البلدية لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز سلامة المباني والمرافق، وتحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة آمنة وصحية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتمكين المستثمرين من تقديم خدمات ذات جودة عالية تُلبي تطلعات المجتمع وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.