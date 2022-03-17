تصاعد الهجمات السيبرانية مع الأزمة الأوكرانية

فورس بوينت يلفت جون ديلولو الرئيس التنفيذي للإيرادات – فورس بوينت Forcepoint إلى أن النزاع في أوكرانيا تسبب في تصاعد الهجمات السيبرانية، وردا على استفسارات أريبيان بزنس حول تبدل المشهد الأمني على صعيد الهجمات ضد الشبكات والبيانات، أكد أن الصراع العسكري يتسبب في تصاعد وتيرة الهجمات بدوافع سياسية باعتبارها تقدم خدمة للأطراف المتنازعة. ويؤكد ديلولو على أهمية الاستعداد لاختراقات البيانات والهجمات السيبرانية باعتماد إطار متينة للأمن السيبراني. ويشير إلى أن الشركة تواجه هذه التحديات التي تواجهها المؤسسات والشركات من خلال تبسيط حلول أمن البيانات لديها من خلال توفير إدارة أسهل لهندسة التقنيات وتمكين الشركات من مواجهة المخاطر.

وتعكف الشركة على تقديم رؤية شاملة ومتكاملة للتنبيهات الأمنية في حلولها التي تتكيف مع المخاطر، ويقول إنه ظل التقلبات الحالية يقع على عاتق المؤسسات مهمة معقدة تتمثل في حماية بياناتها القيمة وموظفيها من الهجمات الإلكترونية، أو خروقات البيانات، أو التهديدات الداخلية ولذلك من الضروري تعزيز بنية حلولهم الأمنية المضمونة حتى أمام المخاطر المستقبلية، وذلك بواسطة آليات التشغيل البينية مع المنظومة المفتوحة.

وعن تحولات العمل بالحوسبة السحابية يؤكد جون إن هذه التقنية باقية وتتوسع واستناداً على الرؤى الشاملة حول أمن المؤسسة وحماية المعلومات، فإن إطار الحماية يشمل البيئات السحابية. فالأمن السحابي في يومنا هذا يتطلب استثمار الخدمات المتقاربة، وهو أمر أساسي وبالغ الأهمية لتعزيز عدد الأدوات والبرامج التي يتم استخدامها ضمن البنية التحتية للأمن، وذلك بهدف تحقيق أقصى قدر من الفعالية والكفاءة، وخفض الأعباء التشغيلية