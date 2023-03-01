وقع حادث اصطدام بين قطار ركاب بقطار شحن في شمال اليونان، مما أسفر عن مقتل 36 شخصًا وإصابة 85 بجروح ، وفقا لوسائل إعلام محلية. ووقع الحادث في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء عندما اصطدم القطاران في شمال غرب العاصمة أثينا. وقالت فرقة الإطفاء إن قطارين اصطدما في وسط اليونان في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وتعمل فرق الإنقاذ على إجلاء الركاب بعد أن اشتعلت النيران في عربتين على الأقل.

محطة إي.آر.تي الحكومية افادت أن “عشرات الأشخاص” أصيبوا بعد اصطدام قطار ركاب بقطار شحن. وعرضت محطة تلفزيونية لقطات لعربات خرجت عن مسارها وأصابتها أضرار كبيرة مع وجود وأعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء. وقالت فرق الإطفاء إن 17 عربة إطفاء تشارك في جهود إخماد النيران. ونقلت رويترز عن إدارة الإطفاء إن 36 شخصا قتلوا وأصيب 85 آخرون على الأقل بعد اصطدام قطارين في اليونان في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، لكن لا تزال ملابسات الحادث الأكثر دموية من نوعه في اليونان غير واضحة. وقال حاكم منطقة ثيساليا إن قطار ركاب كان متوجها من أثينا إلى مدينة سالونيك الشمالية وقطار بضائع اصطدما على سرعة عالية قرب مدينة لاريسا بوسط اليونان.

وتسبب الاصطدام في اندلاع حريق في عدد من عربات الركاب مما أدى إلى إصابة العديد من الركاب بحروق ونقلوا على وجه السرعة إلى المستشفيات. وقال ستيرجيوس مينينيس، وهو راكب يبلغ من العمر 28 عاما قفز سالما من بين الحطام، “سمعنا دويا كبيرًا.. (كانت) عشر ثوان مرعبة”. وأضاف “كنا نتقلب في العربة حتى سقطنا على جانبنا… ثم ساد الذعر.. الكابلات تشتعل.. كانت النيران فورية.. بينما كنا ننقلب كنا نحترق.. كانت النار يمينا ويسارا”. وقال حاكم ثيساليا قنسطنطينوس أجوراستوس لتلفزيون سكاي إن العربات الأربع الأولى من قطار الركاب خرجت عن مسارها، وإن أول عربتين، واللتين اندلعت بهما النيران بعد الاصطدام، “دمرتا بالكامل تقريبا”. وقال إن القطارين اندفعا باتجاه بعضهما البعض على نفس المسار. وقال الحاكم “كانا يمضيان بسرعة كبيرة ولم يكن أحد (السائقين) يعلم أن الآخر قادم”. وتم إجلاء نحو 250 راكبا بسلام إلى ثيسالونيكي في حافلات. وقال أحد الركاب لمحطة إي.آر.تي الحكومية أنه تمكن من الفرار بعد أن كسر نافذة القطار بحقيبة سفره. وقال شاب تم إجلاؤه إلى جسر قريب لتلفزيون سكاي “كان هناك ذعر في العربة والناس يصرخون”.

وقال أنجيلوس تسياموراس وهو راكب آخر لمحطة إي.آر.تي “كان الأمر أشبه بزلزال”. وعرضت محطة سكاي التلفزيونية لقطات لعربات خرجت عن مسارها وأصابتها أضرار كبيرة وتحطمت نوافذها مع وجود وأعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء، فضلا عن الحطام المتناثر على الطريق. وشوهد عمال الإنقاذ وهم يحملون كشافات داخل العربات بحثا عن الركاب المحاصرين. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فاسيليس فارثاكوجيانيس في كلمة نقلها التلفزيون “إجلاء الركاب جار في ظروف صعبة للغاية نظرا لخطورة اصطدام القطارين”. وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أظهرت لقطات من محطة إي.آر.تي موظفي إنقاذ وهم يستخدمون المصابيح المثبتة في الرأس في البحث عن ناجين في المنطقة المحيطة. وقال أحد عمال الإنقاذ المتطوعين لإي.آر.تي “نعيش مأساة. نخرج أناسا أحياء مصابين… هناك قتلى. سنبقى هنا طوال الليل حتى ننتهي.. حتى نعثر على آخر شخص”. وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 350 شخصا كانوا مسافرين في قطار الركاب الذي خرج من أثينا في حوالي السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش). وقالت فرقة الإطفاء إنها أبلغت بالحادث قبل منتصف ليل الثلاثاء بقليل. وكان قطار البضائع مسافرا من سالونيك إلى لاريسا. قتل 19 شخصا عام 1972 عندما اصطدم قطاران بالرأس خارج لاريسا. ويحتاج نظام السكك الحديدية المتقادم في اليونان إلى تحديث فيما يتعلق بالمسارات وأنظمة الإشارات والتحكم الآلي في العديد من المناطق. وباعت اليونان شركة السكك الحديدية ترينوز لشركة فيروفي ديلو ستاتو إيتالياني الإيطالية في 2017 في إطار برنامج الإنقاذ الدولي، وتوقعت استثمار مئات الملايين من اليورو في البنية التحتية للسكك الحديدية في السنوات المقبلة. وفقا لموقع الشركة الإيطالية على الإنترنت، فهي المزود الرئيسي لخدمات النقل بالسكك الحديدية للركاب والشحن في اليونان، وتدير 342 مسارا للركاب والمسارات التجارية يوميا.

تصادم قطارين باليونان يوقع عشرات القتلى والجرحى pic.twitter.com/s0IDK4O0hM — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) March 1, 2023

من جهتها أكّدت وكالة الأنباء الرسمية “آنا” أنّ فرق الإطفاء تمكّنت من السيطرة على الحريق ليلاً. ونقلت آنا عن فرق الإسعاف أنّ الحادث أسفر عن سقوط “عشرات الجرحى، كما تمّ العثور على العديد من الأشخاص فاقدي الوعي أو موتى”. وبحسب وسائل إعلام يونانية عديدة فإنّ الحصيلة الأولية للحادث هي 16 قتيلاً على الأقلّ وعشرات الجرحى. ونقلت صحيفة بروتوثيما المحلية عن أحد الناجين ويدعى لازوس قوله “لقد عشنا تجربة مروّعة للغاية”. وأضاف “أنا لم أصب بجروح، لكنّي ملطّخ بدماء أشخاص آخرين أصيبوا بجواري”.