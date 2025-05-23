تشييد ممر جديد بين آسيا والخليج

ترسي الرياض وجدة ودبي أساسات لتجارة عالمية من نوع جديد، فهي أسرع وأعمق ومترابطة رقميا استعدادًا للقرن القادم.

إذا كنت تعتقد أن مستقبل التجارة بين الشرق والغرب قصة تدور حول موانئ الشحن وأنابيب النفط، فلا بد أنك تنظر في الخارطة القديمة، فهناك ممر جديد يتشكل وهو لا يبدأ من المراسي بل في مراكز البيانات والمنصات المالية ومراكز الابتكار. وتتربع ثلاثة مدن في المركز، الرياض وجدة ودبي.

يقول تشارلز نج، المدير العام المساعد لترويج الاستثمار، الذراع الاستثماري لحكومة هونغ كونغ: “في ظل مشهد عالمي متغير وتحديات جيوسياسية متصاعدة، تسعى دول الشرق الأوسط إلى تنويع استثماراتها”. ويضيف: “بصفتها مركزًا ماليًا عالميًا و”موصلًا فائقًا” يربط بين الصين وآسيا وبقية العالم، تتمتع هونغ كونغ بموقع فريد لدعم هذا التحول الاستراتيجي”. هذا ليس مجرد تموضع، بل هو سياسة تُدمج في البنية التحتية.

ثورة تجارية تُكتب بالبيانات ورأس المال

تجاوزت هونغ كونغ والشرق الأوسط القواعد القديمة للتجارة. فبينما كانت العلاقات الثنائية في السابق تتعلق بالحاويات والسلع، أصبحت الآن تتعلق بحركة رأس المال، والتكنولوجيا المالية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وشبكات اللوجستيات، والجيل الجديد من الصناعات التحويلية.

تكشف الأرقام جزءًا من القصة: فقد تجاوز حجم التجارة الثنائية بين هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024. لكن التحول الحقيقي يكمن وراء الأرقام.

في ديسمبر 2023، وقّعت هونغ كونغ ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم لإنشاء منصة مباشرة للاستثمار المشترك وتبادل المعرفة. وتجري حاليًا مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين هونغ كونغ ومجلس التعاون الخليجي، وهو جهد من شأنه أن يُعيد تشكيل ديناميكيات التجارة بين آسيا والخليج للجيل القادم.

تُعمّق هونغ كونغ والشرق الأوسط علاقاتهما المالية والاقتصادية، مما يُنشئ تآزرًا قويًا للاستثمار عبر الحدود والنمو المشترك. وتُؤكد التطورات الأخيرة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة المُدرجة في البورصات، والاعتراف ببورصات الشرق الأوسط الرئيسية كبورصات معترف بها، على التكامل المتزايد لأسواق رأس المال بين المنطقتين.

“ممر فائق” قائم على المرونة والتجديد

يتميز كلٌّ من الخليج وهونغ كونغ بقدرتهما على التجديد. بالنسبة للخليج، يتعلق الأمر بتجاوز الهيدروكربونات ليصبح مركزًا للتمويل العالمي والطاقة الخضراء والتكنولوجيا. بالنسبة لهونغ كونغ، يتعلق الأمر بتعزيز دورها كمركز مالي ولوجستي رئيسي في آسيا، مع كونها “حلقة وصل فائقة” بين البر الرئيسي للصين والأسواق العالمية.

وهنا يأتي دور منطقة الخليج الكبرى (GBA). تضم المنطقة هونغ كونغ وماكاو وتسع مدن مجاورة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها ما يقرب من تريليوني دولار أمريكي. إنها ليست مجرد نظرية أو خطة مستقبلية، بل تعمل بالفعل ككتلة اقتصادية أكبر من أستراليا.

هذا القرب من منطقة الخليج الكبرى، بالإضافة إلى نموذج هونغ كونغ الفريد “دولة واحدة ونظامان”، يخلقان ميزة فريدة: منطقة قضائية تتيح للمستثمرين من الشرق الأوسط العمل وفقًا للمعايير القانونية الدولية المألوفة، مع الوصول المباشر إلى واحدة من أكبر وأسرع أسواق المستهلكين نموًا في العالم.

بالنسبة للمستثمرين في الخليج الذين يتطلعون إلى ما هو أبعد من النفط ويسعون إلى تنويع حقيقي – في قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية الذكية – لا يوفر هذا الممر فرصة فحسب، بل ضرورة استراتيجية أيضًا.

التمويل الإسلامي، والحياد الضريبي، وحرية حركة رأس المال

في إطار جهوده للتواصل مع دول الخليج، روّج السيد نغ أيضًا لقدرات هونغ كونغ في مجال التمويل الإسلامي، مشيرًا إلى نجاحها في إصدار ثلاثة صكوك حكومية، وتكافؤ الفرص للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال تدابير الحياد الضريبي. تجعل هذه الأطر هونغ كونغ منصة انطلاق واعدة للتمويل الإسلامي والأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأسواق العالمية.

الجانب الإنساني للممر

لا تُبنى ممرات التجارة على المال فحسب، بل تُبنى على الإنسان أيضًا.

أصبحت هونغ كونغ نقطة جذب لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، ورواد التكنولوجيا المالية، والشركات التي تعتمد على الابتكار في جميع أنحاء آسيا – وهي الآن تفتح هذه الأبواب على مصراعيها أمام المواهب من الشرق الأوسط أيضًا.

الإعفاءات الضريبية، وبرامج التأشيرات الجديدة، مثل برنامج دخول استثمارات رأس المال الجديد الذي أُطلق في مارس 2024، تجعل هونغ كونغ أكثر سهولة من أي وقت مضى للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والشركات التي تركز على الابتكار.

لماذا تُهم هذه اللحظة؟

هناك فرصة قصيرة في التاريخ تُفتح فيها شرايين تجارية جديدة. الطريق الذي يتشكل الآن بين الخليج وشرق آسيا لا يهدف إلى استبدال طريق الحرير القديم، بل إلى بناء ممرّ فائق يُركّز على الرقمنة، ويُمكّنه التمويل، ويدفعه الابتكار، ويلائم القرن الحادي والعشرين.

تتحرك الرياض وجدة ودبي وهونغ كونغ بسرعة لأنها تُدرك حقيقةً لا يزال الآخرون يُدركونها: المستقبل لا ينتظر. ومن يبنون هذه الطرق الجديدة الآن سيُحدّدون الخرائط الاقتصادية لعقود قادمة.

لاستكشاف كيف يُمكن لشركتك الاستفادة من الفرص الاستراتيجية في هونغ كونغ، تواصل مع “استثمر في هونغ كونغ” للحصول على نصائح ودعم مُخصّصين.

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