فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تشيلسي يقدم عرضاً قياسياً لضم إنزو فرنانديز من بنفيكا قبل انتهاء الميركاتو الشتوي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
تشيلسي

بات النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز على مسافة قريبة من الانتقال إلى تشيلسي الإنكليزي بعدما قدّم الأخير عرضاً قياسياً لفريق بنفيكا البرتغالي يقدر بـ 105 ملايين جنيه استرليني لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لصحيفة التلغراف البريطانية أن تشيلسي لديه خيار واحد فقط للحصول على توقيع اللاعب الشاب وهو دفع مبلغ البند الجزائي لفك ارتباطه مع بنفيكا والبالغ 120 مليون يورو أي أكثر من 105 ملايين جنيه استرليني بقليل.

وذكر الصحفي الإيطالى فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات الشهير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، أن تشيلسي عاد للتفاوض مجدداً مع مسؤولي بنفيكا مرة أخرى في الوقت الحالي لحسم صفقة فرنانديز.

تشيلسي سيدفع 120 مليون يورو على أقساط

وأكد أن البلوز يفكرون جدياً بدفع الـ 120 مليون يورو لكن على أقساط لضم الأرجنتيني الشاب تألق مؤخراً مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر والتي توّج بلقبها.

وأكد رومانو أن اليوم الاثنين سيكون حاسماً في الصفقة، موضحاً أن القرار النهائي سيكون في يد روي كوستا رئيس النادي البرتغالي.

وأصبح فيرنانديز هدفاً للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مع منتخب بلاده، ومن أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد.

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