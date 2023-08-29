فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تشيلسي يعير لوكاكو إلى روما

فادي طنّوس by فادي طنّوس
لوكاكو

كشفت تقارير إخبارية أن نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم وافق على إعارة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى روما الإيطالي لمدة موسم واحد.

وسيدفع روما 8 ملايين جنيه إسترليني نظير ضم لوكاكو على سبيل الإعارة، وذلك فيما قد يبدو بمثابة حل لخلافات باتت تلوح في الأفق بين اللاعب والبلوز.

وأوضح تقرير لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الصفقة لا تتضمن أي التزام بانتقال اللاعب بعقد نهائي.

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وكان لوكاكو قد انضم إلى تشيلسي في صفقة قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني عام 2021، لكنه سجل 8 أهداف فقط في الدوري الإنكليزي الممتاز، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان في الموسم الماضي بعقد إعارة.

وباتت الصورة ضبابية حول وضع لوكاكو في الأسابيع الأولى من وجود المدرب الجديد لفريق تشيلسي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وكان بوتشيتينو قد لمح قبل أيام، إلى أنه سيكون مستعداً لدراسة إعادة دمج اللاعب البلجيكي الدولي بالفريق في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول انتقاله قبل اقفال سوق الانتقالات الحالية الجمعة المقبل.

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