تشيلسي يضم الإيفواري فوفانا من مولدة النرويجي

أعلن نادى تشيلسي الإنجليزي، عن أولى صفقاته الشتوية لهذا الموسم، بضم المهاجم الإيفوارى ديفيد داترو فوفانا، لاعب فريق مولده النرويجي.

وأضاف النادي في بيان، أن المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا سينضم إلى البلوز فى 1 يناير 2023.

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وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن صفقة انضمام اللاعب كلفت خزينة تشيلسي، مبلغ 12 مليون يورو، بعقد طويل الأجل.

من هو فوفانا؟

ارتبط اسم اللاعب مؤخرا بlمفاوضات للانضمام إلى النادي الأهلي المصري ، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية. بدأ فوفانا مسيرته الكروية مع نادي أبيدجان في كوت ديفوار ثم انضم إلى أكاديمية ديكانو الإيفوارية، وعاد لفريقه الأول ومنه إلى صفوف النادي النرويجي.

في ثم انضم إلى الإيفوارية، وعاد لفريقه الأول ومنه إلى صفوف النادي النرويجي. انضم اللاعب لصفوف فريق مولده النرويجى، فى موسم 2020-2021 ليبدأ مسيرة احترافية جديدة.

النرويجى، فى موسم 2020-2021 ليبدأ مسيرة احترافية جديدة. تبلغ القيمة التسويقية لفوفانا مبلغ 7 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في أسعار اللاعبين.

مبلغ 7 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في أسعار اللاعبين. خاض فوفانا 65 مباراة بقميص الفريق النرويجي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 24 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وحقق تشيلسي الفوز في آخر مباياته في الدوري الإنجليزي على نوتينغهام فورست بثنائية دون رد، ليحتل الفريق المركز الثامن برصيد 24 نقطة بعد مرور 17 جولة.