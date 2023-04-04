الدوري الإنكليزي: تشيلسي وليفربول الجريحان وجهاً لوجه لتقليص الأضرار

يخوض فريقا تشيلسي وليفربول مباراة لحفظ ماء الوجه وتقليص الأضرار التي أصابتهما خلال الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مع تراجع الأول للمركز 11 والثاني للمرتبة الثامنة.

وتندرج المباراة ضمن المباريات المؤجلة وتكمن أهميتها كون الفريقين يبحثان عن نقاط تساهم في عودتهما إلى أندية المقدمة التي تتيح لهما المشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

ويبتعد “الريدز” حاليا بفارق 8 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع وهو أخر المقاعد في دوري أبطال أوروبا. ولدى ليفربول 42 نقطة، علماً أنه خاض 27 مباراة فقط، فيما لعب توتنهام 29 مباراة.

ويعاني الفريقان منذ انطلاق الموسم على الرغم من أن ادارتيهما حصنت الصفوف بالعديد من اللاعبين الجدد عبر صفقات حصلت في النافذتين الصيفية والشتوية.

وأقال تشيلسي الأحد مدربه غراهام بوتر، وذلك بعد أقل من سبعة أشهر على استلامه المهمة خلفاً للألماني توماس توخيل.

وجاءت الإقالة غداة خسارة الفريق اللندني أمام ضيفه أستون فيلا صفر-2.

وقال النادي في بيان “يعلن تشيلسي أن غراهام بوتر رحل عن النادي”، مضيفاً “وافق غراهام على التعاون مع النادي من أجل تسهيل العملية الانتقالية وجعلها سلسة”.

وتابع “يود تشيلسي أن يشكر غراهام على كافة جهوده ومساهمته ويتمنى له حظاً سعيداً للمستقبل”، كاشفاً أن مساعده الإسباني برونو سالتور سيتولى مهمة قيادة الفريق موقتاً.

في المقابل أظهر مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب ثقته ببقائه في منصبه، وقال إنه لا يزال مدربا للفريق بسبب ما حققه في الماضي وليس المستوى الحالي للفريق، إذ يعاني “الريدز” على صعيد النتائج، بمختلف مسابقات الموسم الجاري.

وأضاف: “هل أنا خائف (من الإقالة)، لا، لكني لا أعتقد أن غراهام كان خائفا، لا داعي للخوف، أنا أدرك 100% بأنني مستمر هنا بسبب ما حدث في السنوات الماضية”.

وتقام اليوم وغداً عدة مباريات مؤجلة فيحل نوتيغهام ضيفاً على ليدز يونايتد، فيما يستضيف ليستر سيتي فريق آستون فيلا. أما بورنموث فيستقبل برايتون.

وغداً الأربعاء يحل برينتفورد ضيفاً على مانشستر يونايتد الساعة 22:00، بينما يواجه وست هام نظيره نيوكاسل في ذات التوقيت.