تشيلسي ينافس برشلونة للحصول على مبابي

كشف تقرير إخباري يوم الاثنين أن تشيلسي الإنكليزي وبرشلونة الإسباني يسعيان بشكل أقوى من غيرهما لضم نجم منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت مصادر مقربة من باريس سان جيرمان أن تود بولي الشريك في ملكية نادي تشيلسي يحاول تقديم عرض لضم مبابي (24 عاماً) الذي يبدو رحيله عن الفريق الفرنسي بات مؤكدا، سواء كان هذا الصيف بمقابل أو بعد عام واحد بدون مقابل.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني يسعى بقوة أيضا لإبرام صفقة تبادلية لضم قائد الديوك.

ويخشى باريس سان جيرمان أن تفشل كل محاولات الأندية للتعاقد مع مبابي هذا الصيف، حيث سيمكن للاعب الرحيل بدون مقابل في العام المقبل.

وفقا لمصادر قريبة من النادي الفرنسي، هناك اقتناع بأن مبابي اتفق مع ريال مدريد الإسباني على الانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ليحصل على رسوم تعاقد قيمتها 160 مليون يورو.

وتزايدت الشائعات حول مستقبل اللاعب الفرنسي بشكل كبير في حزيران/يونيو الماضي منذ أن تبين أن اللاعب لن يفعل بند تمديد التعاقد مع سان جيرمان لعام آخر، والذي كان سيبقيه مع الفريق حتى عام 2025 .

وتأكد رحيل مبابي عن سان جيرمان عندما تم استبعاده من جولة الفريق قبل انطلاق الموسم إلى اليابان وكوريا الجنوبية.