فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

تشيلسي ينافس برشلونة للحصول على مبابي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مبابي

كشف تقرير إخباري يوم الاثنين أن تشيلسي الإنكليزي وبرشلونة الإسباني يسعيان بشكل أقوى من غيرهما لضم نجم منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت مصادر مقربة من باريس سان جيرمان أن تود بولي الشريك في ملكية نادي تشيلسي يحاول تقديم عرض لضم مبابي (24 عاماً) الذي يبدو رحيله عن الفريق الفرنسي بات مؤكدا، سواء كان هذا الصيف بمقابل أو بعد عام واحد بدون مقابل.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني يسعى بقوة أيضا لإبرام صفقة تبادلية لضم قائد الديوك.

ويخشى باريس سان جيرمان أن تفشل كل محاولات الأندية للتعاقد مع مبابي هذا الصيف، حيث سيمكن للاعب الرحيل بدون مقابل في العام المقبل.

وفقا لمصادر قريبة من النادي الفرنسي، هناك اقتناع بأن مبابي اتفق مع ريال مدريد الإسباني على الانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ليحصل على رسوم تعاقد قيمتها 160 مليون يورو.

وتزايدت الشائعات حول مستقبل اللاعب الفرنسي بشكل كبير في حزيران/يونيو الماضي منذ أن تبين أن اللاعب لن يفعل بند تمديد التعاقد مع سان جيرمان لعام آخر، والذي كان سيبقيه مع الفريق حتى عام 2025 .

وتأكد رحيل مبابي عن سان جيرمان عندما تم استبعاده من جولة الفريق قبل انطلاق الموسم إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا