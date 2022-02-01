تشيك آوت تسلط الضوء على جهود السعودية لدعم اقتصادها الرقمي

في إطار مشركتها بفعاليات مؤتمر ليب LEAP التقني الذي تستضيفه الرياض هذا الأسبوع، كشفت تشيك آوت Checkout.com لحلول الدفع عبر الإنترنت، عن تقرير جديد يرصد الطفرة التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، واستمرار الشمول المالي والابتكار والتنمية الاقتصادية كمحركات رئيسية لرؤية السعودية 2030.

ويرى التقرير أن أطر العمل التنظيمية الاستشرافية لقطاع التكنولوجيا المالية في المملكة تفتح الأبواب أمام الشركات الدولية بشكل غير مسبوق، كما يوضح السبب الذي يدفع 45% من المستهلكين للتأكيد على أهمية تعزيز وتيرة رقمنة الاقتصاد السعودي وتسهيل الوصول إلى المهارات الرقمية والتعليم كأبرز السبل لدعم رؤية 2030. ويعكس التوسع المتصاعد لسوق التجارة الإلكترونية السعودي هذه الأولويات. فقد شهد كل قطاع ضمن اقتصاد المملكة العربية السعودية معني بالسلع والخدمات التي تقدمها الشركات للمستهلكين زيادة في وتيرة الإنفاق على التقنيات الرقمية في عام 2021. ووفقاً للتقرير، ثمة ارتفاع ملموس في الإنفاق على البقالة والمنتجات الإلكترونية والملابس.

ويخطط نحو نصف السعوديين (بنسبة 48%) لزيادة إنفاقهم عبر منصات التجارة الإلكترونية خلال الـ 12 شهراً المقبلة، في حين يؤكد 40% منهم على أن شراء السلع من دول أخرى يمثل سبباً رئيسياً لتسوقهم عبر الإنترنت.

ويكشف التقرير أيضاً عن التغير الحاصل في وسائل الدفع أيضاً. ففي عام 2021، استخدم 55% من المستهلكين في المملكة العربية السعودية خيار “اشتر الآن وادفع لاحقاً” الذي تقدمه “تمارا”، في حين قال 27% بأنهم لم يستخدموا هذا الوسيلة بعد إلا أنهم عازمون على ذلك خلال عام 2022. وفي هذا السياق، قالت ريم الحربي المدير العام لشركة تشيك آوت في المملكة العربية السعودية: “أسهم إقرار نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في عام 2019 بتعزيز ثقة المستهلكين من خلال حمايتهم من الغش والتضليل والاحتيال، وتعزيز خصوصية وسرية بياناتهم. ومنذ إطلاق هذا النظام، نجحت حكومة المملكة بإرساء دعائم العديد من المبادرات الموجهة للارتقاء بإمكانات المملكة وتحويلها إلى مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية، في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي السعودي بذل كافة إمكاناته لمواكبة التوجهات الجديدة في قطاع التكنولوجيا المالية”. وتضع المملكة العربية السعودية نصب أعينها أهدافاً طموحة، منها الوصول إلى مجتمع غير نقدي بنسبة 70% بحلول عام 2030.

وفي الوقت الذي برزت فيه أهمية وقيمة المدفوعات الرقمية خلال فترة الجائحة، يفسر تقرير تشيك آوت كيف يتم تحقيق هذا الهدف عبر الاستمرار بتحسين وتطوير المنظومة المالية في المملكة العربية السعودية، من خلال إجراءات مثل تبني تقنيات مدفوعات أسرع، والتحسينات على عمليات التسويات المصرفية، وغير ذلك الكثير. وباعتباره أحد المتحدثين الرئيسيين خلال مؤتمر LEAP التقني، سيتناول غيوم بوساز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تشيك آوت المعاملات العالمية وفرص تطوير الأعمال في مشهد الاقتصاد الرقمي. وقد كانت شركة تشيك آوت قد شهدت زيادة بمعدل 470% في حجم عملياتها في المملكة منذ عام 2019، ما يعتبر دليلاً واضحاً على سرعة تطور الاقتصاد الرقمي السعودي. وتحرص الشركة التي تواصل مزاولة أعمالها في المنطقة منذ نحو عقد من الزمن، على تبني مستهدفات رؤية 2030 المنوطة بالأسواق والعمل على دعم الشركات المحلية لتمكينها من النمو والازدهار في ظل الاقتصاد الرقمي والمساعدة على صقل المهارات لترسيخ أسس الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية. وتعتبر تشيك آوت أكبر مزود لمدفوعات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم خدماتها لعلامات تجارية محلية على غرار هنقرستيشن، والمسافر، ونانا، وإكسترا، وجرير، وشركات عالمية في المملكة العربية السعودية مثل شي إن، وكريم، وشاهد، باعتبارها شريكاً عالمياً موثوقاً لخدمات المدفوعات. وفي عام 2021، قادت الشركة أكبر جولة تمويلية في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية حتى الآن، وذلك ضمن مرحلة Series A بمقدار 110 ملايين دولار لصالح “تمارا” شركة التقنية المالية السعودية الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقاً.