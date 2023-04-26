فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تشيفرين يفكر بإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 في الولايات المتحدة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
تشيفرين

أوضح ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن هناك امكانية لاقامة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا مستقبلا في الولايات المتحدة حيث يتطلع للاستفادة من الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة هناك.

ولم تنظم أي دولة خارج القارة نهائي البطولة الأبرز للأندية في أوروبا منذ انطلاق النسخة الأولى في 1955 لكن تشيفرين قال إن يويفا يدرس الخروج على التقاليد.

وأضاف: “من المحتمل ذلك. بدأنا مناقشة الأمر. نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام في اسطنبول. نهائي 2024 سيكون في لندن وفي 2025 في ميونيخ وبعدها سنرى. كرة القدم تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة هذه الأيام”.

وتابع تشيفرين : “الأميركيون مستعدون لدفع أي أموال مقابل مشاهدة الأفضل لذلك سيتابعون كرة القدم الأوروبية مثلما يفعل عشاق كرة السلة في أوروبا عندما يتابعون دوري السلة الأميركي للمحترفين. ما صدمني (بالنسبة للجمهور الأميركي) هو أن نهائيات بطولة أوروبا شاهدها عدد أكبر من الناس في الولايات المتحدة مقارنة بنهائيات دوري السلة الأميركي للمحترفين، بشأن 30 مباراة لبطولة أوروبا، كانت نسبة المشاهدة مثل نسبة مشاهدة مباراة السوبر بول لنهائي كرة القدم الأميركية”.

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم 2026 بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وفاز تشيفرين رئيس اليويفا بولاية جديدة في منصبه بالتزكية خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد القاري في لشبونة في وقت سابق هذا الشهر وسيشغل المسؤول السلوفيني منصبه لأربع سنوات وحتى عام 2027.

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