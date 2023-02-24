فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تشلسي يريد زيدان مهما كان الثمن (تقارير)

هل يعود زين الدين زيدان للتدريب من جديد من بوابة فريق تشيلسي الإنكليزي الذي يسعى للتعاقد معه بعقد يصل إلى 15 مليون يورو؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس
زيدان

كشفت مصادر اعلامية إسبانية أن زين الدين زيدان النجم الأسطوري لمنتخب فرنسا والمدرب الفائز مع ريال مدريد الإسباني بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا بات قاب قوسين أو أدنى من العودة المستديرة بعد قرابة عامين من الغياب.

وأشار موقع “فوتبول انسايدر” أن “زيزو” تلقى عرضاً مغرياً من نادي تشيلسي الإنكليزي الذي يعاني مؤخراً رغم أن كتيبته مليئة بالأسماء الرنانة.

وكان زيدان قد استقال من تدريب الملكي في حزيران/يونيو 2021، بعد فشله في التتويج بأي لقب.

وأوضح موقع “فوتبول لندن” أن إدارة تشيلسي مستعدة لفعل كل ما يلزم والتضحية بأي فرد من أجل التعاقد مع زيدان، وذلك في ظل معاناة الفريق هذا الموسم مع مدربه الحالي الإنكليزي غراهام بوتر.

واشار الموقع أن إدارة البلوز ستمنح “زيزو” البالغ من العمر 50 عاماً راتباً ضخماً سيجعله أحد المدربين الأعلى أجرا في العالم، مرجحاً أن قد يصل إلى 15 مليون يورو.

وتريد إدارة تشيلسي وعلى رأسها المالك الجديد، الأميركي تود بويلي، رؤية زيدان على دكة الفريق في ملعب “ستامفورد بريدج” في الموسم المقبل، حيث ترى أنه المدرب المثالي لإدارة الفريق.

سجل مشرف لزيدان مع ريال مدريد

وكان اسم أسطورة الكرة الفرنسية ارتبط في الآونة الأخيرة في التقارير الصحافية بمنتخب بلاده بعد خسارة نهائي بطولة كأس العالم أمام الأرجنتين في قطر بركلات الترجيح، لكن الاتحاد الفرنسي جدد الثقة بالمدرب ديديه ديشان.

وأشرف زيدان خلال مسيرته التدريبية على ريال مدريد خلال فترتين، ونجح فيهما بقيادة الفريق الملكي إلى التتويج بـ11 لقباً، منها دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، ولقبان في كل من الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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