تشكيلة منتخب المغرب الرسمية لكأس العالم 2022

أعلن مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، الخميس، لائحة اللاعبين التي ستشارك في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر يوم 20 الجاري وتستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

التشكيلة الرسمية لمنتخب المغرب لمونديال قطر:



حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية) – أحمد رضا التكناوتي (الوداد الرياضي) – منير المحمدي (الوحدة السعودي)

ياسين بونو (إشبيلية) – أحمد رضا التكناوتي (الوداد الرياضي) – منير المحمدي (الوحدة السعودي) خط الدفاع: الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – نصير مزراوي (بايرن ميونيخ) – رومان سايس (بشيكتاش) – نايف أكرد (وست هام) – أشرف داري (بريست) – جواد الياميق (ريال بلد الوليد) – يحيى عطية الله (الوداد الرياضي) بدر بانون (قطر )

اللائحة النهائية لأسود الأطلس مستعدة لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 ??



?Your squad list is ready for FIFA World Cup Qatar 2022 !#DimaMaghrib ?? #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/IQOUBmlAP2 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2022

خط الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا) – سليم أملاح (ستاندار لياج) يحيى جبران (الوداد الرياضي) – عبد الحميد الصابيري (سامبدوريا) – عز الدين أوناحي (أنجيه) – بلال الخانوس (جنك)

سفيان أمرابط (فيورنتينا) – سليم أملاح (ستاندار لياج) يحيى جبران (الوداد الرياضي) – عبد الحميد الصابيري (سامبدوريا) – عز الدين أوناحي (أنجيه) – بلال الخانوس (جنك) خط الهجوم: حكيم زياش (تشيلسي) – يوسف النصيري (إشبيلية) – سفيان بوفال (أنجيه) – زكرياء أبو خلال (تولوز) – عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا) – أمين حارث (أولمبيك مارسيليا) – إلياس شاعير (كوينز بارك رينجرز) – وليد شديرا (باري ) – عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي)

وأفرزت قرعة مونديال قطر 2022، عن وقوع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا وكندا، وكرواتيا.

ويلعب المنتخب المغربي أولى مبارياته في المونديال ضد كرواتيا مساء 23 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد البيت، ثم يواجه بلجيكا بعد 4 ايام على استاد الثمامة، ويلعب مباراته الثالثة أمام كندا في الأول من كانون الأول/ديسمبر على الملعب نفسه.

المباراة اليوم التوقيت الملعب المغرب – كرواتيا 23/11/2022 13:00 البيت بلجيكا – المغرب 27/11/2022 16:00 الثمامة كندا – المغرب 01/12/2022 18:00 الثمامة المباريات بتوقيت مكة المكرمة