فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تشكيلة منتخب المغرب الرسمية لكأس العالم 2022

فادي طنّوس by فادي طنّوس
منتخب المغرب

أعلن مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، الخميس، لائحة اللاعبين التي ستشارك في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر يوم 20 الجاري وتستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

التشكيلة الرسمية لمنتخب المغرب لمونديال قطر:

  • حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية) – أحمد رضا التكناوتي (الوداد الرياضي) – منير المحمدي (الوحدة السعودي)
  • خط الدفاع: الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – نصير مزراوي (بايرن ميونيخ) – رومان سايس (بشيكتاش) – نايف أكرد (وست هام) – أشرف داري (بريست) – جواد الياميق (ريال بلد الوليد) – يحيى عطية الله (الوداد الرياضي) بدر بانون (قطر )
  • خط الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا) – سليم أملاح (ستاندار لياج) يحيى جبران (الوداد الرياضي) – عبد الحميد الصابيري (سامبدوريا) – عز الدين أوناحي (أنجيه) – بلال الخانوس (جنك)
  • خط الهجوم: حكيم زياش (تشيلسي) – يوسف النصيري (إشبيلية) – سفيان بوفال (أنجيه) – زكرياء أبو خلال (تولوز) – عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا) – أمين حارث (أولمبيك مارسيليا) – إلياس شاعير (كوينز بارك رينجرز) – وليد شديرا (باري ) – عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي)
مواعيد وتوقيت مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم 2022

وأفرزت قرعة مونديال قطر 2022، عن وقوع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا وكندا، وكرواتيا.

ويلعب المنتخب المغربي أولى مبارياته في المونديال ضد كرواتيا مساء 23 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد البيت، ثم يواجه بلجيكا بعد 4 ايام على استاد الثمامة، ويلعب مباراته الثالثة أمام كندا في الأول من كانون الأول/ديسمبر على الملعب نفسه.

المباراةاليومالتوقيت      الملعب
المغرب – كرواتيا23/11/202213:00البيت
بلجيكا – المغرب27/11/202216:00الثمامة
كندا – المغرب01/12/202218:00الثمامة
المباريات بتوقيت مكة المكرمة 
جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر – توقيت ومواعيد المباريات
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