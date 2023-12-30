تشغيل أطول كابل ربط كهربائي في العالم بين الدنمارك وبريطانيا

شهدت بريطانيا أمس تشغيل فايكنغ لينك Viking Link الذي يؤمن الربط الكهربائي بين الدنمارك وبريطانيا من قبل الشبكة الوطنية National Grid في بريطانيا التي أعلنت أن الكابل يتيح تزويد الكهرباء لما يصل إلى 2.5 مليون منزل في المملكة المتحدة.

وأعلنت الشبكة الوطنية البريطانية أن الكابل بدأ عملياته التجارية أمس (29 ديسمبر 2023)، ويمتد الكابل الذي بلغت كلفته 1.7 مليار جنيه إسترليني لمسافة 475 ميلاً (764 كيلومتر) بين المملكة المتحدة والدنمارك وسيوفر أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني للمستهلكين في المملكة المتحدة في السنوات العشر الأولى باستخدام الكهرباء الخضراء من الدنمارك.

تبلغ استطاعة الكابل 1.4 جيجاوات ويمتد لمسافة 475 ميلًا تحت الأرض والبحر لينضم إلى محطة Bicker Fen الفرعية في لينكولنشاير مع محطة Revsing الفرعية في جنوب جوتلاند بالدنمارك.

المشروع الذي تبلغ قيمته 1.7 مليار جنيه إسترليني هو مشروع مشترك بين شركة ناشونال جريد National Grid ومشغل النظام الدنماركي انرجينت Energinet، سيوفر أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني من المدخرات التراكمية للمستهلكين في المملكة المتحدة على مدى العام المقبل بفضل الطاقة المستوردة الرخيصة من الدنمارك.

بدأ العمل ببناء الكابل Viking Link، في عام 2019، حيث تم استغرق العمل فيه أكثر من أربعة ملايين ساعة عمل للوصول إلى هذه المرحلة.