مويضي المطيري by مويضي المطيري

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لأول مرة في العالم .. طبيبة سعودية تكشف طريقة مبتكرة لتشخيص الجلطات بـ “الجوال”

مويضي المطيري by مويضي المطيري

كشفت الدكتورة سلوى الهزاع الرئيس التنفيذي لـ “سدم”، عن طريقة مبتكرة للكشف عن الجلطات ومرض السكري من خلال “الجوال”.



وأشارت خلال لقاء لها مع قناة “الإخبارية” إلى ابتكار أول نظام تقني فريد من نوعه لتحليل صور شبكية العين آليا في المملكة، موضحة: “نستطيع من خلال الصور الشبكية تشخيص الجلطات قبل أن تحدث، وتشخيص السكري، وأيضا أمراض ألزهايمر “.


وتابعت: ” نعمل الآن في سدم بحيث المريض يرفع جواله، ويلتقط صوره ويرسلها إلى السحابة الآمنة”.

وأضافت كما ذكر “المرصد”: ” هذه إلى الآن لم تحدث في العالم وسيكون للمملكة السبق في هذا المجال تناغما مع رؤية 2030، وننقل هذه الخدمة من المملكة إلى الخارج.





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