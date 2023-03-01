تشافي: ريال مدريد أفضل من برشلونة

اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني أن فريقه سيكون الأقل ترشيحاً عندما يلاقي ريال مدريد الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مبدياً قلقه من الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الغريم التقليدي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: سيكون الفوز في ملعب سانتياغو برنابيو الخميس أمرا رائعا لكننا نواجه منافسا عظيما، هو المرشح الأوفر حظا.

وتلقى برشلونة هزيمتين متتاليتين الأسبوع الماضي الأولى في ملحق الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد والثانية أمام ألميريا، وهي أول خسارة في مسابقة الدوري منذ السقوط أمام ريال مدريد 3-1 في أكتوبر من العام الماضي.

وواصل لاعب برشلونة السابق: فينيسيوس يصنع الفارق. هو لاعب استثنائي ويضيف الأهداف لترسانته. هو من نوعية اللاعبين الذين يتعين عليك متابعتهم عن كثب نظرا لمستواه الرائع.



وواجه تشافي ريال مدريد كمدرب 4 مرات، فاز في اثنتين وخسر مثلهما.