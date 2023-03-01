فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

تشافي: ريال مدريد أفضل من برشلونة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
تشافي

اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني أن فريقه سيكون الأقل ترشيحاً عندما يلاقي ريال مدريد الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مبدياً قلقه من الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الغريم التقليدي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: سيكون الفوز في ملعب سانتياغو برنابيو الخميس أمرا رائعا لكننا نواجه منافسا عظيما، هو المرشح الأوفر حظا.

وتلقى برشلونة هزيمتين متتاليتين الأسبوع الماضي الأولى في ملحق الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد والثانية أمام ألميريا، وهي أول خسارة في مسابقة الدوري منذ السقوط أمام ريال مدريد 3-1 في أكتوبر من العام الماضي.

وواصل لاعب برشلونة السابق: فينيسيوس يصنع الفارق. هو لاعب استثنائي ويضيف الأهداف لترسانته. هو من نوعية اللاعبين الذين يتعين عليك متابعتهم عن كثب نظرا لمستواه الرائع.

وواجه تشافي ريال مدريد كمدرب 4 مرات، فاز في اثنتين وخسر مثلهما.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا