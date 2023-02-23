تشافي: أنا أركز على برشلونة وفكرة التدريب في إنجلترا مستبعدة

استبعد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، فكرة انتقاله إلى الدوري الإنجليزي بعد تركه الفريق الكاتالوني، مؤكداً أنه يصب تركيزه على فريقه.

وتحدث تشافي لصحيفة “ذا تايمز” الإنجليزية، عشية مباراة فريقه مع مانشستر يونايتد في ملحق الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” على ملعب “أولد ترافورد” عن مستقبله مع برشلونة وإمكانية تدريب فريق إنجليزي فأشار إلى أنه في الوقت الحال يركز بالكامل على مهتمه الحالية.

وقال: “الأمر مستحيل، إنه ليس شيئًا حتى أفكر فيه في هذه المرحلة، لقد بدأت للتو مع برشلونة، ولدي شعور بأن فرصة تدريب برشلونة قد جاءت مبكرة جدًا”.

وأضاف: “الحقيقة هي أنني لم أكن أتوقع ذلك، ولكن كانت تلك المرة الثانية أو الثالثة التي يتواصل فيها نادي عمري معي لتدريب الفريق، ولم أستطع الرفض”.

وأردف: “في الوقت الحالي، أعتقد أنه عندما ينتهي وقتي مع برشلونة سأستغرق بعض الوقت للراحة، أنا سعيد حقًا ومرتاح في العمل مع لاعبين جيدين جدًا، يريدون حقًا القيام بأشياء رائعة”.

كما تطرق تشافي للحديث عن الضغط المصاحب لتدريب برشلونة، حيث قال مختتمًا حديثه: “الضغط هنا هائل ووحشي، كل شيء موضع تساؤل، هذا ليس مثل إنجلترا، يوجد في برشلونة 30 برنامج إذاعي يتحدث عما يحدث يوميًا في النادي، لأكون صريحًا، لم أفكر حتى في التدريب في إنجلترا، إنها فكرة مستبعدة بالنسبة لي”.