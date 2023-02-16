تشات جي بي تي يطلق موجة استثمارات عالمية في الذكاء الاصطناعي

كشف ساكسو بنك، البنك المتخصّص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، عن احتمالية تحفيز تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لموجة استثمارات عالمية جديدة تنطلق من دول الخليج؛ وذلك بعد تصدر هذه التكنولوجيا الحديثة للمشهد التقني العام، لاسيما مع إطلاق شركة أوبن إيه آي لحل تشات جي بي تي، روبوت الدردشة على شكل محادثة والذي يتمتع بقدرة على إنشاء محتوى وكتابة الشعر والمقالات وتوفير استجابة معقدة لتعليمات العملاء البسيطة.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال بيتر غارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: “يشكل حل تشات جي بي تي نقلةً نوعيةً ضمن قطاع التكنولوجيا العالمي لأنه يظهر الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. وساهم استثمار مايكروسوفت، البالغ 10 مليارات دولار أمريكي، في شركة أوبن إيه آي بتعزيز الثقة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يضم العديد من المجالات، مثل تكنولوجيا القيادة الذاتية التي شهدت تراجعاً في الاستثمارات خلال العالم الماضي بعد تسليط الضوء على الوقت الطويل الذي يحتاجه القطاع لتطوير حلول القيادة الذاتية بشكل كامل؛ في حين تشهد المجالات التوليدية الأخرى مثل النماذج اللغوية الكبيرة فرصاً استثماريةً ضخمةً بفضل تطوير حل تشات جي بي تي”.

تشات جي بي تي تشكل تهديداً لمحرك البحث جوجل

ويأخذ الحديث حول أداة تشات جي بي تي وتهديدها المحتمل لمحرك البحث جوجل، جانباً جدياً أدى إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار بالنسبة لألفابت؛ حيث أعلنت وحدة ديب مايند للذكاء الاصطناعي، التابعة لشركة ألفابت، بالفعل عن عزمها طرح حلها الخاص في هذا المجال خلال العام الحالي. وتتميز هذه التكنولوجيا الثورية بكونها محمية ببراءات الاختراع، لذا تسعى ديب مايند للاستفادة من إمكانية نسخ النماذج اللغوية الكبيرة والتركيز على التحديات الكبيرة في مجال الهندسة لتوسيع نطاق الاستفسارات والاستجابات السريعة؛ فضلاً عن التكلفة الكبيرة لتدريب هذه النماذج. وتشير التوقعات إلى اعتماد هذه التقنية، التي أضاف بلا شك زخماً واضحاً للأسواق، لوقت طويل في حال قامت مايكروسوفت بالاستثمار فيها بشكل كبير.

ومن جهته قال داميان هيتشن، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “أعتقد أن المستثمرين الإقليميين سيكونون من أوائل المستفيدين من التقنية التي تُعد أبرز ابتكار تقني في هذا العقد. كما نتتبّع اليوم ما يبدو أنه مسار تصاعدي في الاستثمارات التقنية وعدد العملاء الأفراد الذين يتداولون أسهم مايكروسوفت، حيث شهدت الحسابات التي تم إنشاؤها عن طريق مكتبنا في دبي زيادةً بنسبة 55% بين كانون الأول / ديسمبر 2022 وكانون الثاني / يناير 2023. وشهدت عمليات تداول أسهم مايكروسوفت من قبل عملائنا في مكتب دبي تحسناً واضحاً بين شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023، حيث ارتفعت نسبة الشراء من 54% إلى 67%، مع انخفاض عمليات المبيع من 43% إلى 33%. وتشتهر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديداً دول الخليج، بأنها من أوائل معتمدي التقنيات الجديدة مع إقبال كبير على المخاطر من قبل المؤسسات وشركات القطاع الخاص الاستثمارية للحصول على نماذج التقنيات المبتكرة”.

رقم قياسي

وسجل تشات جي بي تي رقماً قياسياً جديداً من حيث عدد المعتمدين مع وصوله إلى مليون مستخدم خلال أسبوع من إطلاقه؛ وتشير توقعات جارتنر، الشركة المتخصصة بأبحاث التقنيات والرائدة في مجال الاستشارة، إلى إمكانية إنشاء ما يقارب ثلث المحتوى التسويقي من قبل الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث القادمة مع إمكانية إنشاء 90% من الأفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي المتخصص بتحويل النص إلى فيديو خلال عقد من الزمن.

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر مستويات عالية من التنافسية، حيث أطلقت ألفابت، الشركة الأم لجوجل، روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي، بارد، لمنافسة منصة تشات جي بي تي سريعة النمو التابعة لشركة مايكروسوفت. ويعتمد بارد على المعلومات المنتشرة على شبكة الإنترنت ويجمعها مع تقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة من جوجل، مما يساعد المستخدمين على تحليل واستيعاب المعلومات المعقدة من خلال إجابات حديثة وعالية الجودة. كما تتضمن الواجهة ميزةً منافسةً تتمثل في القدرة على الإجابة على استفسارات المستخدم المتعلقة بالفعاليات الحديثة.

وأضاف غارنري: “تشير توقعاتنا إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيشكل موجة النمو التالية للشركات التقنية، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم الكبير بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمت مقارنتها بظهور الهواتف الذكية، ولكننا ما نزال في مرحلة الاعتماد المبكرة مما يعني وجود العديد من الفرص والمخاطر في الوقت ذاته”.